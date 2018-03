Résultats record pour le chiffre d'affaires et le bénéfice d'exploitation

Millions de CHF



2017



2016



2015



2014



2013



Produit net des ventes



1 171.6



1 087.9



859.0



388.6



328.2



Bénéfice brut



149.8



144.0



133.6



117.1



111.6



en % du produit net des ventes



12.8



13.2



15.6



30.1



34.0



EBIT *)



50.1



48.5



40.4



29.2



25.8



en % du produit net des ventes



4.3



4.5



4.7



7.5



7.9



Bénéfice du groupe



35.2



36.1



30.8



23.6



22.0



en % du produit net des ventes



3.0



3.3



3.6



6.1



6.7



Investissements



10.9



9.8



6.5



7.0



6.9



Fonds propres



9.0



-3.3



-12.1



32.1



42.8



en % du total porté au bilan



3.0



-1.7



-7.5



32.1



35.4



Effectifs (postes à temps complet)



867



878



918



843



828



Magasins



Suisse



Allemagne



124



65



129



55



127



43



129



n.a.



130



n.a.





Millions de CHF



2017



2016



2015



2014



2013



Produit net des ventes



1 079.4



1 012.4



785.5



300.0



255.5



EBIT



37.0



40.6



27.8



18.7



12.9



Investissements



8.9



7.7



4.6



3.5



2.3





Millions de CHF



2017



2016



2015



2014



2013



Produit net des ventes



92.2



75.5



73.6



88.5



72.7



EBIT



12.1



8.1



7.6



7.8



9.7



Investissements



1.9



2.0



1.8



3.5



4.6





La société renforce sa solide position sur le marché par une hausse pour la sixième année d'affilée du bénéfice d'exploitation (EBIT) qui se monte à CHF 50,1 millions (exercice précédent: CHF 48,5 millions).Le segment Commerce regroupe les activités dans le réseau des filiales suisses, les activités en ligne, les opérations B2B et les activités de einsAmobile en Allemagne. Malgré une rentabilité légèrement moindre, les très bons résultats commerciaux de l'exercice précédent ne se sont pas démentis durant l'année de référence. Dans le segment Commerce, le chiffre d'affaires est passé de CHF 1'012 millions à CHF 1'079 millions, soit une hausse de 6,6%. La part des ventes de gros dans le chiffre d'affaires est de CHF 687 millions (exercice précédent: CHF 618 millions). L'EBIT est passé de CHF 40,6 millions à CHF 37,0 millions, soit une hausse de 8,8%, à la baisse des marges dans commerce de gros.Le segment Service Providing comprend les offres TalkTalk (téléphonie mobile et fixe) et les activités de service et de réparation en Suisse et en Autriche. Le chiffre d'affaires de Service Providing est passé de CHF 75,5 millions à CHF 92,2 millions, soit une hausse de 22%. L'EBITa augmenté de 49% pour atteindre CHF 12,1 millions. Tant pour TalkTalk que pour les activités de service et de réparation, l'EBIT a progressé par rapport à l'exercice précédent.Un dividende de CHF 0.60 par action nominative sera demandé à l'assemblée générale ordinaire le 5 avril 2018. Si cette demande est acceptée, le dividende sera versé le 12 avril 2018. À compter du 10 avril 2018, l'action sera négociée ex-dividende. Sur la base d'un cours de l'action à CHF 12.85 à la date de clôture du bilan, cela correspond à un rendement sur dividendes de 4,7%.Après neuf ans d'engagement au sein du conseil d'administration, Cyrill Schneuwly a décidé de ne pas se représenter aux élections au conseil d'administration de mobilezone holding sa lors de la prochaine assemblée générale. Le conseil d'administration tient à remercier Cyrill Schneuwly pour son engagement de longue date, qui a toujours profité au groupe mobilezone. Il est prévu d'élargir à quatre membres le conseil d'administration. Le conseil propose donc à l'assemblée générale Gabriela Theus, directrice générale de la AG für Fondsverwaltung, Zug et ancienne CFO de Zug Estates, ainsi que Christian Petit, ancien membre du directoire du groupe Swisscom. Pour en savoir sur les candidats proposés Gabriela Theus et Christian Petit:mobilezone a annoncé le 21 décembre 2017 qu'elle allait reprendre TPHCom, sise à Münster, en Allemagne. La transaction a été opérée le 28 février 2018. Un prix d'achat de EUR 50 millions a été convenu. TPHCom est spécialisée en Allemagne dans la transmission de contrats de téléphonie mobile et fixe pour le commerce spécialisé et les plateformes en ligne, qu'elle soutient en tant qu'interface avec les opérateurs. Afin de financer cette acquisition et de donner à la société plus de flexibilité financière pour d'autres rachats d'entreprises à moyen terme, le conseil d'administration demande une augmentation de capital à l'assemblée générale extraordinaire du 9 mars 2018. L'augmentation de capital devrait générer un produit brut approximatif de CHF 80 millions.Au cours de l'exercice 2017, mobilezone a enregistré un excellent résultat et elle est convaincue de pouvoir poursuivre sur cette voie en 2018. L'acquisition de TPHCom renforce considérablement la position de l'entreprise sur le marché allemand. L'entreprise souhaite renforcer sa présence géographique en Allemagne, notamment grâce à l'extension du nombre de partenaires de distribution. mobilezone prévoit en 2018 un EBIT de CHF 55 à 60 millions. L'entreprise souhaite par ailleurs poursuivre la politique de dividendes attrayantes et distribuer jusqu'à 75% du bénéfice du groupe.*CHF 1.0 mio. d'EBIT du groupe (2016: CHF -0.3 mio.) et CHF 0.1 mio. d'investissements (exercice précédent: CHF 0,1 mio.) ne sont affectés à aucun segment et demeurent dans la holding.Le rapport d'activité 2017 avec les comptes annuels détaillés selon les Swiss GAAP FER est disponible dès à présent sur https://fr.mobilezone.ch/portrait/investisseurs/rapports Markus BernhardChief Executive Officermobilezone holding saFondée en 1999, mobilezone holding sa (symbole SIX: MOZN) est le premier opérateur indépendant de télécommunications en Suisse et en Allemagne, avec un chiffre d'affaires de 1'172 millions de CHF et un bénéfice de 35,2 millions de CHF pour l'exercice 2017.Le groupe mobilezone emploie près de 900 collaborateurs, répartis sur ses sites de Regensdorf, Urnäsch, Zweidlen, Zoug, Vienne (A) et Obertshausen (D). Notre offre comprend une gamme complète de téléphones mobiles ainsi que des abonnements de téléphonie fixe et mobile, de télévision numérique et Internet auprès des principaux opérateurs. Un conseil indépendant et des services aux particuliers et professionnels, ainsi que des services de réparation, complètent notre palette. Nous proposons nos produits et services dans nos 124 magasins en Suisse, nos 65 points de vente Ashop en Allemagne (sous franchise) et sur différents portails en ligne. En Allemagne, le groupe est également actif dans le commerce de gros et la fourniture à des revendeurs spécialisés.09.03.2018 Assemblée générale extraordinaire05.04.2018 Assemblée générale ordinaire17.08.2018 Publication du rapport semestriel 2018 