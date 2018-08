Kosovo: violées et désormais victimes du silence

Elles sont des milliers de femmes à avoir été violées durant le conflit du Kosovo: désormais éligibles à une allocation de victimes de guerre, il leur faudra vaincre l'omerta imposée par les familles.Aujourd'hui âgée de 41 ans, Z. était étudiante en pédagogie quand en mai 1999 des membres des forces armées serbes l'ont enlevée avec sa soeur de 18 ans, dans le centre du Kosovo.

L'Autriche teste la vitesse à 140 km/h sur autoroute

A rebours de la France qui vient d'abaisser à 80 km/h la vitesse sur ses routes à deux voies, l'Autriche a lancé mercredi une expérimentation controversée destinée à porter celle-ci à 140 km/h sur autoroute, contre 130 km/h jusqu'à présent.Mis en place sur deux tronçons à six voies de la principale autoroute du pays reliant Vienne et Salzbourg, le relèvement du plafond autorisé doit permettre aux automobilistes de "gagner du temps", a expliqué le ministre des Transports Norbert Hofer (FPÖ, extrême droite).Si le test est jugé concluant après un an, les 140 km/h pourront être étendus "à d'autres itinéraires", a souligné le ministre, assurant que "les infrastructures et les voitures sont de plus en plus sûres".

France: bagarre entre deux rappeurs en plein aéroport, des vols retardés

Orly (France) - Une bagarre a éclaté mercredi en plein aéroport d'Orly, à Paris, entre la star de la scène rap française Booba et son ex-poulain Kaaris, interpellés et placés en garde à vue avec neuf de leurs proches, entraînant retards de vol et fermeture temporaire d'un hall.Dans les vidéos diffusées sur les réseaux sociaux par des passagers, on voit des hommes échanger des coups entre les rayons d'une boutique de duty free et dans les couloirs d'une salle d'embarquement de l'aéroport, très fréquenté en cette période estivale.Onze personnes ont au total été interpellées par la police aux frontières après cette altercation qui a eu lieu en milieu d'après-midi dans une salle d'embarquement, selon des sources policière et aéroportuaire.

L'Afrique du Sud veut accélérer les expropriations de terres agricoles

Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a annoncé que son parti allait chercher à modifier la Constitution pour accélérer l'expropriation sans compensation des terres arables et leur redistribution en faveur de la majorité noire et pauvre du pays."L'ANC (Congrès national africain, au pouvoir) va finaliser, via le processus parlementaire, une proposition d'amendement à la Constitution qui décrit de façon plus claire les conditions dans lesquelles l'expropriation des terres sans dédommagement peut être effectuée", a-t-il annoncé dans une allocution télévisée mardi soir, ajoutant que ce changement pourrait "débloquer la croissance économique"."Il est devenu évident que notre peuple veut que la Constitution soit plus explicite à propos de l'expropriation des terres sans dédommagement", a déclaré le président.

Mexique: une centaine de passagers survivent à un crash au décollage

Une centaine de passagers d'un vol Aeromexico ont survécu mardi au crash au décollage de leur appareil dans le nord du Mexique, mais la plupart ont dû être hospitalisées pour des blessures, dont deux dans un état grave.L'avion de type Embraer 190, qui effectuait la liaison entre Durango, dans l'Etat de Durango, et Mexico, s'est écrasé vers 15H30 locales (20h30 GMT), avec 99 passagers à bord - dont onze enfants - et 4 membres d'équipage, tandis qu'il décollait au milieu d'un orage.Une rafale de vent aurait "rabattu l'avion vers le sol" dont une aile aurait touché la piste, selon le gouverneur de l'Etat, Jose Aispuro.

