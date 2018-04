Revue de presse du dimanche 1er avril 2018

Berne (awp/ats) - La qualité des soins dans les maisons de retraite, le congé parental ou encore l'évocation d'un "sommet de crise" à Moutier sont quelques-uns des sujets abordés par la presse dominicale. Voici les titres de ces informations non confirmées à l'ats.Le Matin Dimanche/SonntagsZeitung: En moyenne, une maison de retraite sur cinq en Suisse a subi une restructuration de personnel qui a eu un impact sur la qualité du service.

50 ans après, l'Amérique affronte les mêmes démons qu'en 1968

Des troupes engagées dans une guerre interminable, des étudiants en colère, des femmes engagées contre le sexisme, des athlètes noirs dénonçant le racisme policier: 50 après, les Etats-Unis sont toujours aux prises avec les démons de l'année 1968."Les assassinats, les émeutes, les rebellions, les manifestations, le désordre et le chaos: on a vécu des chocs extraordinaires en 1968 qui sont encore d'actualité", affirme à l'AFP David Farber, professeur d'histoire à l'Université du Kansas."Les années 60 ont été incroyablement mouvementées (.

Bahreïn annonce la plus grande découverte pétrolière de son histoire

Dubaï - Le royaume de Bahreïn a annoncé dimanche avoir découvert le plus grand champ pétrolier et gazier de l'histoire de ce petit pays du Golfe.Aucune information n'a été fournie sur la taille de ce champ de pétrole et de gaz de schiste, ni sur la date éventuelle du démarrage de la production.Mais l'agence officielle BNA a cité les autorités estimant les quantités à "de nombreuses fois" la taille des réserves du champ pétrolier bahreïni.

Meurtre d'une Philippine à Koweït: peine de mort pour un couple

Un tribunal koweïtien a condamné dimanche à mort par contumace un Libanais et son épouse syrienne pour le meurtre d'une Philippine qui a tendu les relations entre Koweït et Manille, selon une source judiciaire.La sentence a été prononcée à l'ouverture du procès du meurtre de Joanna Demafelis, une domestique qui a disparu à 29 ans et dont le corps a été retrouvé dans un congélateur à Koweït plus tôt cette année.Le couple peut faire appel de ce jugement s'il revient à Koweït, a déclaré, sous couvert de l'anonymat, la source judiciaire à l'AFP.

Grève SNCF: Pepy anticipe "des lignes fermées"

Le PDG de la SNCF Guillaume Pepy a prévenu dimanche qu'il y aurait "des lignes fermées" en raison de la grève qui commence lundi, tandis que la ministre des Transports Elisabeth Borne a fustigé un mouvement "incompréhensible"."S'il manque des aiguilleurs, la loi ne nous permettant pas d'en réquisitionner, il y aura donc des lignes fermées. Sur les grandes lignes, les trains annoncés la veille à 17 heures seront garantis.

