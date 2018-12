"Les gens ont volé en l'air": un témoin raconte l'attaque d'un néonazi américain

Charlottesville (Etats-Unis) - Un photographe qui a vu un néonazi américain foncer dans un groupe de contre-manifestants avec son véhicule lors d'un rassemblement d'extrême droite l'an dernier à Charlottesville a dit vendredi avoir entendu "des cris et des hurlements" lorsque les gens ont "volé en l'air" après le choc.Ce témoin, Ryan Kelly, qui a remporté un prix Pulitzer pour une photo glaçante prise au moment de l'impact, s'exprimait lors du procès de James Fields, accusé d'avoir tué une militante antiraciste de 32 ans, Heather Heyer, et blessé plusieurs autres personnes en août 2017 dans cette petite ville de Virginie.Le photographe suivait les contre-manifestants, qui "scandaient des slogans et chantaient dans une ambiance presque festive" après que les autorités eurent ordonné aux suprémacistes blancs de se disperser, leur rassemblement ayant été jugé illégal.

"Il n'y a pas d'argent, pourquoi organiser un G20?": les Argentins se mobilisent dans le calme

"Non au G20", "non au FMI", "Trump dehors", des dizaines de milliers d'Argentins se sont mobilisés vendredi, dans le calme, dans le centre de Buenos Aires à quelques kilomètres du sommet des chefs d'Etat du G20.Les violences redoutées n'ont finalement pas eu lieu et la manifestation s'est dispersée sans incident, a constaté l'AFP. Plus de 20.

L'Iran a élaboré un "mécanisme" pour vendre son pétrole à la Corée du Sud

Téhéran - L'Iran a finalisé un "mécanisme" permettant l'achat de pétrole iranien par Séoul après le rétablissement de sanctions américaines contre son secteur pétrolier, a rapporté samedi l'agence de presse officielle Irna."Un mécanisme a été élaboré pour renouer avec les recettes des exportations du pétrole vers la Corée du Sud: les recettes d'exportation du pétrole iranien seront échangées contre l'importation de produits" coréens, a expliqué Hossein Tanhayi, à la tête de la Chambre de commerce Iran-Corée du Sud.Une "caisse commune" sera mise en place par les banques centrales coréennes et iraniennes afin de permettre cet échange, a-t-il ajouté sans autre précision.

Affaire Ghosn: Macron demande à Abe que l'alliance Renault-Nissan soit "préservée"

Le président français Emmanuel Macron a souhaité vendredi que l'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi Motors soit "préservée", lors d'un entretien avec le Premier ministre japonais Shinzo Abe, en marge du sommet du G20 en Argentine."L’échange sur Renault a été succinct, avec simplement le rappel que la procédure judiciaire devait suivre son cours", a fait savoir l'Elysée à l'issue du tête-à-tête qui s'est tenu le jour où la justice japonaise a annoncé la prolongation de la garde à vue de Carlos Ghosn.Le tout-puissant patron a été arrêté le 19 novembre à Tokyo dans le cadre d'une affaire de dissimulation de revenus au retentissement mondial.

"Gilets jaunes": nouvelles échauffourées à Paris, l'Arc de Triomphe sous les lacrymogènes

Le troisième samedi de mobilisation des "gilets jaunes", décidés à maintenir la pression sur le gouvernement, a donné lieu depuis le début de matinée à Paris à de nouvelles échauffourées avec les forces de l'ordre près de l'Arc de Triomphe nimbé de gaz lacrymogène."200 manifestants pacifiques sur les Champs-Élysées. 1.

(Romandie.com / 01.12.2018 18h15)