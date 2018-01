Kim veut produire en masse ogives et missiles

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-Un a promis lundi de produire en masse têtes nucléaires et missiles balistiques, dans un message du Nouvel An qui témoigne de sa détermination à réaliser ses ambitions militaires envers et contre tout.Pyongyang a considérablement intensifié ses efforts au cours de l'année écoulée pour dérouler ses programmes nucléaire et balistique interdits malgré de multiples sanctions de l'ONU et la rhétorique de plus en plus belliqueuse émanant de Washington.Kim Jong-Un, qui a assuré avoir en permanence sur son bureau le bouton de l'arme atomique, a présidé en septembre au sixième test nucléaire nord-coréen, le plus puissant à ce jour.

Kim veut produire des ogives en masse mais tend la main à Séoul

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-Un a averti Washington lundi qu'il avait le "bouton nucléaire" à sa portée, mais a tendu la main à Séoul, évoquant une possibilité de dialogue et de participation aux JO de Corée du Sud.Dans son adresse du Nouvel An, le numéro un nord-coréen a conservé une attitude de défi après une année de tensions croissantes provoquées par la multiplication par Pyongyang des tirs de missiles balistiques et son sixième essai nucléaire, son plus puissant à ce jour."Nous devons produire en masse des têtes nucléaires et des missiles et accélérer leur déploiement", a déclaré M.

Police FR : Fuite après accident en Ville de Fribourg

Dans la nuit de la Saint-Sylvestre, un automobiliste inconnu a percuté avec sa voiture plusieurs véhicules en stationnement. Sans se soucier des dégâts, le conducteur fautif a quitté les lieux..

Iran: l'austérité est-elle la véritable cause des manifestations?

En dépit des slogans anti-régime lancés par les manifestants en Iran, les experts estiment que le mouvement de contestation actuel est né du même sentiment de colère qui a agité d'autres pays frappés par l'austérité."Ce qui fait descendre les Iraniens dans la rue le plus souvent, ce sont des problèmes économiques ordinaires --la frustration face au manque d'emplois, l'incertitude par rapport à l'avenir de leurs enfants", explique à l'AFP Esfandyar Batmanghelidj, fondateur du Europe-Iran Business Forum.Selon cet expert, les troubles de ces derniers jours ont été provoqués par les mesures d'austérité du président Hassan Rohani depuis son arrivée au pouvoir en 2013, comme les réductions des budgets sociaux ou les augmentations des prix des carburants annoncées il y a quelques semaines.

Un grand patron britannique meurt dans un accident d'avion en Australie

Un grand capitaine d'industrie britannique et sa famille ont été tués dans un accident d'hydravion le soir du réveillon en Australie, a annoncé la police lundi.L'avion qui transportait Richard Cousins, directeur général du groupe britannique de restauration collective Compass, s'est abîmé dimanche dans la rivière Hawkesbury à une cinquantaine de kilomètres au nord de Sydney.Les corps du pilote et des cinq passagers de l'appareil ont été extrait des décombres.

