La batterie vide, hantise des détenteurs de smartphones

Bubikon ZH (awp/ats) - Outil indispensable pour certains, le smartphone doit pouvoir tenir toute une journée, soit davantage que les besoins des travailleurs mobiles. Quelques astuces et conseils permettent cependant d'éviter que la batterie du téléphone portable ne se vide trop rapidement.Après une journée de travail bien remplie, certains auront peut-être l'envie d'immortaliser le bon moment de détente passé avec des amis.

Pékin arrache un allié à Taïwan en se rapprochant de la République dominicaine

La République dominicaine a établi mardi des relations diplomatiques avec la Chine populaire, Pékin arrachant ainsi un allié à Taïwan, qui ne peut plus compter désormais que sur la reconnaissance de moins d'une vingtaine de partenaires officiels à la surface du globe.Le document établissant les relations diplomatiques a été signé solennellement à Pékin par les ministres des Affaires étrangères des deux pays dans une pièce décorée aux couleurs de la Chine et de l'Etat des Caraïbes.L'accord "apportera d'énormes opportunités pour le développement de la République dominicaine", a assuré le ministre chinois, Wang Yi, lors de la cérémonie pendant laquelle ont retenti les hymnes des deux pays.

Police VS : Arolla/Secteur Pigne d’Arolla : 14 randonneurs piégés par le mauvais temps – (Complément)

Complément au communiqué du 30.04.2018 Tard dans la soirée du 30.

Air France arrête ses vols directs Paris-Téhéran d'octobre à mars 2019

La compagnie aérienne Air France a annoncé l'arrêt de ses vols directs entre Paris et Téhéran entre fin octobre 2018 et fin mars 2019 en raison d'une "faible performance économique", le groupe formé avec KLM maintenant en revanche sa liaison directe entre Amsterdam et Téhéran."Après deux années d'activité et face à une faible performance économique, Air France a pris la décision d'adapter le programme de cette ligne afin d'être en adéquation avec le niveau de la demande", a expliqué Air France-KLM sur son site internet.En conséquence, la compagnie a annoncé à ses clients que "les vols suivants ne seront pas opérés du 28 octobre 2018 au 30 mars 2019: - AF738 CDG 12h15 IKA 20h15 - AF755 IKA 08h55 CDG 12h40".

Le "cocktail à l'oxygène", remède mongol contre la pollution

Tisanes purifiantes pour soulager les poumons et "cocktails à l'oxygène": face à l'épais brouillard gris-brun qui recouvre Oulan-Bator, capitale la plus froide et la plus polluée au monde, un juteux business se développe, promettant aux Mongols de lutter contre les effets du "smog" sur la santé.Avec ses bidonvilles de yourtes chauffées au poêle à charbon pour affronter le rigoureux hiver mongol, Oulan-Bator a dépassé en 2016 New Delhi et Pékin au rang des capitales les plus polluées, selon un rapport de l'Unicef.Le 30 janvier, la pollution de l'air était ainsi 133 fois plus importante que la limite fixée par l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

