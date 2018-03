Chutes de neige: fermeture de l'aéroport de Genève

Genève - La neige qui s'est abattue sur l'Europe occidentale a entraîné jeudi la fermeture de l'aéroport de Genève, ont annoncé les autorités aéroportuaires suisses."En raison des conditions météorologiques, l'aéroport de Genève est fermé au trafic aérien jusqu'à nouvel ordre" explique l'aéroport sur son site internet en conseillant aux passagers de "ne pas se rendre à l'aéroport pour le moment" et de "vérifier avec leur compagnie aérienne les horaires de leurs vols".Plusieurs centimètres de neige sont tombés sur la région de l'aéroport de Genève, battue par des vents glacés dans la matinée de jeudi.

Trop de neige à l'aéroport de Genève, les pistes fermées

Genève (awp/ats) - La neige a provoqué un certain chaos dans les transports en Suisse jeudi matin. A 09h00, le trafic aérien de Genève-Cointrin restait suspendu jusqu'à nouvel ordre. Sur les routes et les lignes de chemin de fer, la circulation est également difficile.

CFF - Interruption: Neuchâtel

01.03.2018 00:00 - 11:00La gare de Neuchâtel est interrompue pour le trafic ferroviaire.

Poutine veut en finir avec la "neige noire" et l'eau non potable

Vladimir Poutine a assuré jeudi vouloir lutter contre la "neige noire", l'eau non potable et le "smog" qui affecte les Russes à cause de la pollution, avertissant qu'il n'existait "aucun endroit où se réfugier"."Il est difficile de parler d'une vie longue et en bonne santé quand, encore maintenant, des millions de personnes doivent boire de l'eau qui ne correspond pas aux normes, quand tombe de la neige noire, comme à Krasnoïarsk, et quand les habitants de grands centres industriels ne voient pas le soleil pendant des semaines à cause de la fumée", a-t-il lancé lors de son adresse annuelle devant le Parlement.*"Il n'y a aucun endroit où se réfugier, je veux que chacun sache qu'il n'y aura plus de report possible", a-t-il martelé.

Poutine vante les nouvelles armes "invincibles" de la Russie face aux Etats-Unis

Vladimir Poutine a vanté jeudi les nouvelles armes "invincibles", hypersoniques ou sous-marines, développées par la Russie face aux nouvelles menaces posées par les Etats-Unis, semblant lancer une nouvelle course aux armements avec Washington.L'adresse annuelle du président russe devant le Parlement devait poser les bases, surtout économiques et sociales, de ses priorités à deux semaines d'une présidentielle qu'il est sûr de remporter faute d'opposition réelle et qui doit l'emmener aux commandes du pays jusqu'en 2024.Mais après avoir promis des mesures pour lutter contre le cancer, améliorer le réseau routier ou créer des places en crèches, M.

(Romandie.com / 01.03.2018 18h15)