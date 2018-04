Libye: le mystérieux sort de Seif al-Islam Kadhafi

Mais où est passé Seif al-Islam Kadhafi? La question embarrasse à Zenten, petite ville aux portes du désert libyen, où le fils de l'ex-dictateur était détenu depuis sa capture dans le sud du pays en novembre 2011.L'annonce de sa libération en juin 2017 par le groupe qui le détenait --jamais confirmée-- alimente depuis les rumeurs. Certaines le donnent même pour mort, en l'absence de la moindre preuve sur son sort dans un pays où, d'habitude, les secrets ne sont pas si bien gardés.

La station spatiale chinoise globalement détruite au-dessus du Pacifique sud, selon Pékin

Pékin - La station spatiale chinoise Tiangong-1 a été globalement détruite lors de sa rentrée dans l'atmosphère lundi vers 00H15 GMT au-dessus de la partie centrale du Pacifique sud, a annoncé le CMSEO, le bureau chinois chargé de la conception des vols spatiaux habités.L'engin, en vol incontrôlé depuis 2016, a fait son retour dans l'atmosphère un peu plus tôt que prévu: le CMSEO avait annoncé auparavant que la rentrée vers la Terre s'effectuerait autour de 00H42 GMT, ce qui l'aurait située au dessus de l'Atlantique sud, au large de Sao Paulo."La plupart des équipement ont été détruits lors de la phase de rentrée dans l'atmopshère", a assuré le CMSEO dans un communiqué.

La Chine réplique aux Etats-Unis en imposant des taxes sur 128 produits américains

Pékin - La Chine a annoncé lundi des mesures de rétorsion contre les importations américaines en imposant des taxes sur 128 produits, d'une valeur de trois milliards de dollars, en réplique aux taxes américaines sur l'acier et l'aluminium, selon l'agence Chine nouvelle.Pékin avait prévenu le mois dernier qu'il envisageait l'imposition de ces taxes, faisant craindre le déclenchement d'une guerre commerciale entre les deux géants économiques mondiaux.Les nouvelles taxes chinoises, imposées par la commission chargée des tarifs douaniers au sein du Conseil d'Etat (gouvernement), portent sur des produits divers allant des fruits à la viande de porc.

L'empoisonnement de Skripal pouvait être "dans l'intérêt" de Londres (Lavrov)

Moscou - Le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, a affirmé lundi que l'empoisonnement de l'ex-agent double Sergueï Skripal au Royaume-Uni pouvait être "dans l'intérêt" de Londres pour détourner l'attention du Brexit au sein de la population britannique.L'empoisonnement "pouvait être dans l'intérêt du gouvernement britannique, qui s'est trouvé dans une position inconfortable en étant dans l'incapacité de remplir ses promesses faites aux électeurs sur les conditions du Brexit", a déclaré M. Lavrov lors d'une conférence de presse.

Le Kremlin réfute toute motivation politique à l'arrestation d'un milliardaire

Moscou - Le Kremlin a refusé lundi de lier à des luttes politiques l'arrestation d'un milliardaire russe soupçonné du détournement de 35 millions d'euros, qui provoque un choc dans les milieux politico-financiers russes à l'approche de la formation d'un nouveau gouvernement.Cofondateur du conglomérat Summa, Ziïavoudine Magomedov, à la tête d'une fortune estimée par Forbes à 1,2 milliard de dollars, a été placé samedi soir en détention provisoire par un tribunal de Moscou pour fraude, détournement à grande échelle et organisation d'un groupe criminel.Cette affaire est l'une des plus retentissantes pour les milieux économiques depuis l'arrestation de l'oligarque et opposant Mikhaïl Khodorkovski.

(Romandie.com / 02.04.2018 21h15)