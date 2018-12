Trump et Xi concluent une trêve commerciale en point d'orgue d'un G20 conflictuel

Donald Trump et Xi Jinping ont déclaré samedi une trêve dans leur conflit commercial, qui menace l'économie mondiale, en conclusion d'un sommet du G20 désaccordé à Buenos Aires.Les deux présidents ont "trouvé un accord pour mettre fin à la mise en oeuvre de nouveaux droits de douane", a dit le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi, après un dîner de travail de plus de deux heures des dirigeants et de leurs conseillers.Le vice-ministre du commerce Wang Shouwen a précisé que Washington renonçait à porter comme prévu de 10% à 25% les droits de douanes sur 200 milliards de dollars d'importations chinoises - la moitié du total - à partir du 1er janvier.

Poutine défend devant Trump son approche musclée envers l'Ukraine

Le président russe Vladimir Poutine, qui a affirmé que "la guerre va continuer" dans l'est rebelle de l'Ukraine tant que les autorités ukrainiennes actuelles "resteront au pouvoir", a indiqué avoir expliqué lors du G20 la situation à son homologue américain.M. Poutine a dit samedi avoir défendu la position de Moscou lors d'un entretien avec Donald Trump en marge d'un dîner vendredi lors du sommet de Buenos Aires.

"Gilets jaunes": journée de chaos dans les rues de Paris, Macron indigné

Paris - Véhicules et restaurants incendiés, magasins pillés, policiers attaqués: la mobilisation des "gilets jaunes" samedi a donné lieu à un rare déferlement de violences dans plusieurs quartiers de la capitale, théâtre pendant plusieurs heures de scènes de chaos fermement condamnées par le chef de l'Etat."Aucune cause ne justifie que les forces de l'ordre soient attaquées, que des commerces soient pillés, que des passants ou des journalistes soient menacés, que l'Arc du Triomphe soit souillé", a déclaré Emmanuel Macron à Buenos Aires, à la fin du sommet du G20, en annonçant une réunion d'urgence "dimanche matin" notamment avec son Premier ministre.Du quartier de l'Opéra à la prestigieuse avenue Foch en passant par la rue de Rivoli, des scènes de guérilla urbaine se sont répétées dans plusieurs quartiers huppés de la capitale, éclipsant le message porté ailleurs en France par des dizaines de milliers de "gilets jaunes".

Sirènes et fumées noires: au coeur de Paris, des touristes stupéfaits du chaos

Ils étaient venus goûter aux charmes paisibles de la capitale française, scintillante des illuminations de Noël. Des touristes éberlués se sont trouvés plongés samedi dans des scènes de guerilla urbaine, entre voitures incendiées et nuages de gaz lacrymogène dans le quartier de l'Opéra.Sur la place, une épaisse fumée noire prend à la gorge et obscurcit les dorures du palais Garnier.

L'empire contre-attaque ou le retour de Microsoft au sommet

Washington - Microsoft, tout-puissant avant de connaître une éclipse, est revenu au sommet après trois ans d'une extraordinaire transformation sous la houlette de son PDG Satya Nadella.Microsoft a reconquis cette semaine le titre d'entreprise la plus chère du monde, davantage même qu'Apple, ce qui n'était pas arrivé depuis 2010.Vendredi à la clôture, il fallait débourser 851,2 milliards de dollars pour acheter toutes les actions de l'entreprise.

