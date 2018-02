L'assassinat d'un jeune sous les yeux d'enfants de 6 ans bouleverse Amsterdam

L'assassinat de sang-froid, à l'arme automatique, d'un jeune homme de 17 ans sous les yeux d'enfants de 6 ans a bouleversé Amsterdam, ville tolérante en matière de drogue où sévit une cruelle guerre des gangs.Le 26 janvier vers 19H00, deux hommes armés et masqués ont fait irruption et ouvert le feu dans un centre communautaire du quartier ouvrier de Wittenburg, où Mohammed Bouchikhi donnait des leçons de cuisine à des enfants de six ans.Le jeune homme a été tué d'une balle dans la colonne vertébrale.

France: cinq morts dans la collision de deux hélicoptères de l'armée

Marseille - Deux hélicoptères de l'armée française se sont écrasés vendredi matin après s'être percutés près du lac de Carcès, dans le sud-est de la France, faisant au moins cinq morts, a-t-on appris vendredi matin de source proche de l'enquête."Les hélicoptères se sont percutés, il y avait trois personnels dans l'un et deux dans l'autre, tous sont morts", a-t-on déclaré à la compagnie de gendarmerie de Brignoles. Vers 09H00 GMT, tous les corps n'avaient pas été retrouvés, l'un d'entre eux étant encore coincé sous la carlingue d'un appareil.

Vahana, le véhicule volant autonome d'Airbus, a effectué son premier vol

Vahana, le véhicule volant autonome à décollage vertical d'A³, le pôle d'innovation d'Airbus basé dans la Silicon Valley, a effectué son premier vol mercredi dans l'Oregon, aux Etats-Unis, a annoncé l'avionneur vendredi."Aujourd'hui, nous célébrons un grand accomplissement dans l'innovation aéronautique", s'est félicité Zach Lovering, le responsable du projet Vahana au sein d'A³ (lire A cube)."En moins de deux ans, Vahana a porté un concept dessiné sur une nappe à un aéronoef à échelle réelle, piloté de façon autonome qui a effectué son premier vol", a-t-il ajouté.

Cuba: "Fidelito", fils aîné de Fidel Castro, met fin à ses jours

Fidel Castro Diaz-Balart, fils aîné de Fidel Castro et neveu de l'actuel président cubain Raul Castro, s'est suicidé jeudi à l'âge de 68 ans après avoir lutté plusieurs mois contre "un état profondément dépressif", a révélé La Havane."Le docteur en sciences Fidel Castro Diaz-Balart, qui était suivi depuis plusieurs mois par un groupe de médecins en raison d'un état profondément dépressif, a mis fin à ses jours aujourd'hui premier février dans la matinée", a annoncé jeudi soir le quotidien officiel Granma sur son portail internet.Celui que les Cubains connaissaient sous le diminutif de "Fidelito" "avait initialement requis une hospitalisation, et par la suite il avait été maintenu sous traitement ambulatoire durant sa réintégration sociale", a encore indiqué Granma sans fournir davantage de détails.

La prochaine crise pourrait menacer la cohésion de la zone euro (BCE)

La zone euro doit accélérer ses réformes pour éviter de frôler de nouveau l'éclatement à la prochaine crise économique, a averti vendredi un haut responsable de la Banque centrale européenne."Même un léger ralentissement pourrait engendrer d'importants coûts économiques et sociaux" et "tester une nouvelle fois la cohésion de l'union monétaire", a déclaré Benoit Coeuré, membre du directoire de la BCE, lors d'une conférence à Ljubljana, en Slovénie.La croissance du PIB a atteint en 2017 son rythme le plus rapide en une décennie, à 2,5%, selon Eurostat cette semaine.

(Romandie.com / 02.02.2018 21h15)