Les sociétés russes En+, GAZ et Rusal prochainement retirées de la liste des sanctions américaines

Washington - Les sociétés russes En+, Rusal et GAZ, jusqu'à présent contrôlées par l'oligarque russe Oleg Derispaska, vont être en mesure d'échapper aux sanctions américaines, selon une décision annoncée par le Trésor mardi.Le Trésor a publié mardi soir une modification concernant la liste des sociétés russes visées le 6 avril par l'Ofac, l'agence du Trésor américain qui impose les sanctions.Cette liste comprenait notamment l'oligarque Oleg Deripaska et les entreprises qu'il contrôle, parmi lesquelles la holding financière En+, le constructeur automobile GAZ Group et le fabricant d'aluminium Rusal.

Le décès du DJ suédois Avicii dû à un suicide (presse)

New York - Le DJ suédois Avicii, décédé le 20 avril à Oman, s'est suicidé, a rapporté mardi le site d'information à sensations TMZ, faisant référence à plusieurs sources anonymes.Retrouvé sans vie à Mascate, la capitale du sultanat d'Oman, Tim Bergling --de son vrai nom-- était en proie à une profonde dépression, a poursuivi TMZ, ce qu'avait déjà laissé entendre la famille du DJ de 28 ans dans un communiqué publié jeudi."Il était perturbé par ses pensées sur le sens, la vie et le bonheur", ont indiqué ses proches.

Un café pour solde de tout compte: la folle inflation au Venezuela

Yolanda a travaillé cinq ans comme cardiologue dans un hôpital de Caracas avant de démissionner. Lorsqu'elle a reçu le chèque avec son solde de tout compte, elle a écarquillé les yeux: elle avait à peine de quoi se payer un café.A l'image de cette femme de 36 ans, pourtant hautement qualifiée, des millions de Vénézuéliens voient leurs revenus partir en fumée à cause de l'inflation galopante dans ce pays pétrolier, autrefois l'un des plus riches d'Amérique latine.

France: Macron annonce la suppression de l'"exit tax" et suscite la polémique

Le président français Emmanuel Macron a annoncé vouloir supprimer l'"exit tax" payée par les contribuables partant à l'étranger, suscitant une nouvelle salve de critiques sur la politique fiscale du gouvernement, déjà accusé de favoriser les "très riches".Un symbole "négatif" pour l'attractivité de l'économie française: voilà comment le chef de l'Etat a justifié, dans un entretien au magazine américain Forbes, la fin de cet impôt mis en place sous Nicolas Sarkozy pour dissuader les patrons d'aller s'installer à l'étranger.Cette taxe "envoie un message négatif aux entrepreneurs en France, plus qu'aux investisseurs.

(Romandie.com / 02.05.2018 18h15)