Police VD : Accident mortel en gare de Morges - 02.03.2018

Jeudi 1er mars, aux alentours de 22h20, le centre d’engagement et de transmissions (CET) de la Police cantonale vaudoise a été avisée d’un accident de personne sur les voies CFF survenu en gare de Morges. Selon les premiers éléments, il ressort qu’une personne portant un uniforme des CFF traversait les voies, peu après la gare de Morges en direction de Lausanne, lorsqu’un train marchandises venant de Genève en direction de Lausanne arrivait à grande vitesse. Malgré un freinage d’urgence, le train n’a pas pu s’arrêter et a heurté la victime qui est décédée sur le coup.

Coupure de signal par Canal+: TF1 "scandalisé" dénonce une prise en "otage" des clients

Paris - TF1 s'est dit "scandalisé" vendredi par la "décision unilatérale" de Canal+, qui a interrompu jeudi soir la diffusion des chaînes de TF1 faute d'accord commercial entre les deux groupes.TF1 "déplore que les clients du groupe Canal+ (..

Chutes de neige: l'aéroport de Genève à nouveau fermé

Genève - L'aéroport de Genève a dû suspendre ses vols vendredi, pour la deuxième journée consécutive, en raison de fortes chutes de neige, ont annoncé les autorités aéroportuaires suisses."En raison des circonstances météorologiques, Genève Aéroport est actuellement fermé au trafic aérien, ceci pour une durée indéterminée", a indiqué l'aéroport sur son site en recommandant aux passagers de "vérifier auprès de leur compagnie aérienne si leur vol est maintenu".La neige a recommencé à tomber abondamment vendredi vers 08H30 (07H30 GMT) et devrait s'arrêter vers 15H00, selon les services météorologiques.

Armes russes "invincibles": Merkel et Trump "inquiets"

Berlin - La chancelière allemande Angela Merkel et le président américain Donald Trump se sont dits "inquiets" lors d'une conversation téléphonique après un discours de Vladimir Poutine vantant les nouvelles armes "invincibles" des forces russes."La chancelière et le président sont inquiets des dernières déclarations du président russe Poutine sur le développement de (son) armement et de leurs conséquences sur les efforts de contrôle international des systèmes d'armements", a indiqué vendredi la chancellerie allemande dans un communiqué.Dans un discours devant le Parlement russe, M.

La vente de missiles antichar américains à l'Ukraine permettra "d'arrêter l'agresseur russe" (Kiev)

La vente de missiles antichar à l'Ukraine, approuvée jeudi par les Etats-Unis, constitue un "argument dissuasif contre l'agression russe" dans l'est du pays, a salué vendredi le président ukrainien Petro Porochenko."Dans les mains des soldats ukrainiens, ces armes constitueront un argument dissuasif contre l'agression russe dans le Donbass", la région en proie depuis quatre ans à un conflit entre armée ukrainienne et séparatistes prorusses, écrit le président ukrainien sur Facebook."Je remercie le président Trump et toute son équipe pour leur soutien à l'Ukraine et cette décision historique.

(Romandie.com / 02.03.2018 18h15)