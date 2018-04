USA: "affluenza teen" sort de prison après avoir purgé sa peine

Chicago - Un jeune Américain fortuné, surnommé "affluenza teen", est sorti lundi de prison après avoir purgé une peine de deux ans de détention pour un quadruple homicide involontaire en état d'ivresse au volant, un fait divers qui avait choqué l'Amérique.Ethan Couch "a été transféré à la supervision, ce qui est notre service de probation", a précisé à l'AFP David McClelland, le porte-parole de la police du comté de Tarrant, au Texas.Si Ethan Couch est désormais libre, ses avocats ont souligné qu'il resterait sous le coup d'une mesure de mise à l'épreuve pendant six ans.

ZOOM Apple veut fabriquer ses propres puces: Intel chute

San Francisco - Le fabricant de microprocesseurs Intel a dégringolé à Wall Street lundi après des informations de presse selon lesquelles Apple prévoit d'utiliser à partir de 2020 ses propres composants dans ses ordinateurs Mac, et non plus ceux d'Intel.A la clôture de Wall Street lundi, Intel a perd 6,07% à 48,92 dollars après avoir cédé jusqu'à 8,5% en cours de séance. Mais ce sont toutes les valeurs technologiques qui ont connu un nouveau coup de tabac lundi, l'indice Nasdaq cédant sur la séance 2,74%, après avoir chuté, au plus bas de la séance, de plus de 10% par rapport à son dernier record du 12 mars.

Procès du sous-marin danois: la défense mise à mal par une experte en submersibles

Une éminente experte en sous-marins a mis à mal mardi la défense de Peter Madsen, l'inventeur autodidacte danois jugé pour le meurtre de la journaliste suédois Kim Wall en août 2017 dans son submersible artisanal.Peter Madsen, 47 ans, comparaît depuis le 8 mars devant le tribunal de Copenhague pour répondre de l'agression sexuelle aggravée et du meurtre de Kim Wall, ainsi que d'atteinte à l'intégrité de son cadavre, retrouvé mutilé et démembré dans la baie de Køge au large de la capitale danoise.L'accusé a d'abord expliqué pendant l'enquête que Kim Wall était décédée accidentellement en recevant un panneau d'écoutille sur la tête dans la nuit du 10 au 11 août 2017, et qu'il avait découpé et jeté son corps par-dessus bord pour lui offrir une "sépulture marine".

Bossard coupe court aux rumeurs sur Tesla et revendique un trimestre record

(ajoute contexte)Zurich (awp) - Bossard a réalisé au premier trimestre 2018 la meilleure performance de l'histoire du groupe, affirme mardi le spécialiste des techniques d'assemblage. Cette annonce intervient quelques jours après des rumeurs qui avaient fait chuter le cours de l'action à la Bourse suisse.Les spéculations autour de l'avenir du constructeur de voitures électriques Tesla avaient plombé jeudi la nominative Bossard, le groupe zougois étant supposément l'un des clients de l'entreprise américaine.

Les pays baltes vont demander à Trump de les protéger contre la Russie

Les dirigeants des pays baltes vont demander au président américain Donald Trump de leur envoyer plus de soldats et de renforcer la défense antiaérienne du flanc oriental de l'Otan, lors de leur rencontre prévue mardi, selon des responsables de leurs pays.La présidente lituanienne Dalia Grybauskaite, ses homologues estonienne Kersti Kaljulaid et letton Raimonds Vejonis sont reçus à la Maison Blanche au moment Washington semble durcir sa position à l'égard de Moscou.Le langage plus ferme adopté récemment par M.

(Romandie.com / 03.04.2018 18h15)