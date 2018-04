USA: "affluenza teen" sort de prison après avoir purgé sa peine

Chicago - Un jeune Américain fortuné, surnommé "affluenza teen", est sorti lundi de prison après avoir purgé une peine de deux ans de détention pour un quadruple homicide involontaire en état d'ivresse au volant, un fait divers qui avait choqué l'Amérique.Ethan Couch "a été transféré à la supervision, ce qui est notre service de probation", a précisé à l'AFP David McClelland, le porte-parole de la police du comté de Tarrant, au Texas.Si Ethan Couch est désormais libre, ses avocats ont souligné qu'il resterait sous le coup d'une mesure de mise à l'épreuve pendant six ans.

Aors qu’il circulait en direction de Chavornay, un camion semi-remorque a dévié de sa trajectoire et est sorti de la route cantonale reliant Orbe à Chavornay. Il a enfoncé la glissière de sécurité et s’est immobilisé sur les voies de la ligne de train reliant également les deux localités.Cet accident n’a pas fait de blessé.

ZOOM Apple veut fabriquer ses propres puces: Intel chute

San Francisco - Le fabricant de microprocesseurs Intel a dégringolé à Wall Street lundi après des informations de presse selon lesquelles Apple prévoit d'utiliser à partir de 2020 ses propres composants dans ses ordinateurs Mac, et non plus ceux d'Intel.A la clôture de Wall Street lundi, Intel a perd 6,07% à 48,92 dollars après avoir cédé jusqu'à 8,5% en cours de séance. Mais ce sont toutes les valeurs technologiques qui ont connu un nouveau coup de tabac lundi, l'indice Nasdaq cédant sur la séance 2,74%, après avoir chuté, au plus bas de la séance, de plus de 10% par rapport à son dernier record du 12 mars.

Procès du sous-marin danois: la défense mise à mal par une experte en submersibles

Une éminente experte en sous-marins a mis à mal mardi la défense de Peter Madsen, l'inventeur autodidacte danois jugé pour le meurtre de la journaliste suédois Kim Wall en août 2017 dans son submersible artisanal.Peter Madsen, 47 ans, comparaît depuis le 8 mars devant le tribunal de Copenhague pour répondre de l'agression sexuelle aggravée et du meurtre de Kim Wall, ainsi que d'atteinte à l'intégrité de son cadavre, retrouvé mutilé et démembré dans la baie de Køge au large de la capitale danoise.L'accusé a d'abord expliqué pendant l'enquête que Kim Wall était décédée accidentellement en recevant un panneau d'écoutille sur la tête dans la nuit du 10 au 11 août 2017, et qu'il avait découpé et jeté son corps par-dessus bord pour lui offrir une "sépulture marine".

Des rescapés dénoncent une "boucherie" après une "bavure" de l'aviation afghane

Témoins et rescapés ont évoqué mardi une "boucherie" au lendemain du bombardement par l'armée de l'air d'une école coranique du nord-est de l'Afghanistan soupçonnée d'abriter un rassemblement de commandants talibans.Plus de 24 heures après le raid, survenu lundi à la mi-journée pendant une cérémonie de remise de diplômes en présence de plusieurs centaines d'élèves et de membres de leurs familles, le bilan des victimes de ce qui apparaît comme la pire "bavure" des forces aériennes afghanes récemment reconstituées restait incertain.Le porte-parole du ministère de la Défense, le général Mohammad Radmanish, a fait état de "18 commandants talibans tués et douze blessés".

(Romandie.com / 03.04.2018 21h15)