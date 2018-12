La France et l'Allemagne vont reproposer une taxe sur la finance

La France et l'Allemagne vont chercher lundi à ressusciter l'idée de taxe sur les transactions financières en proposant que les États membres réduisent ainsi leur contribution au budget de l'Union européenne, a affirmé le journal allemand Süddeutsche Zeitung.Les ministres des Finances Olaf Scholz et Bruno Le Maire doivent présenter la proposition lors d'une réunion avec leurs homologues de la zone euro à Bruxelles, selon le quotidien bavarois lundi.D'après leur proposition écrite, dont le SZ a obtenu copie, la taxe (désignée par l'acronyme anglais FTT) pourrait être "un élément important" pour renforcer la cohésion de l'UE.

Coup de théâtre en Espagne : l'extrême droite entre au parlement régional d'Andalousie

Un petit parti d'extrême droite, Vox, a fait son entrée dimanche dans un parlement régional, une première en Espagne, en remportant 12 sièges aux élections en Andalousie et mis fin à la domination de la gauche dans la région la plus peuplée du pays, une gifle pour le Premier ministre socialiste Pedro Sanchez.Après dépouillement de plus de 99% des bulletins de vote, le Parti socialiste ouvrier espagnol (PSOE) enregistre le pire résultat de son histoire en Andalousie, une région méridionale de 8,4 millions d'habitants.Il tombe de 47 à 33 sièges (sur 109).

"Gilets jaunes": "Paris ne peut pas supporter un 3ème week-end de chaos" (Pécresse)

Paris - La présidente LR de la région Ile-de-France Valérie Pécresse a estimé lundi que "Paris ne peut pas supporter un 3ème week-end de chaos", soulignant que le "préalable, c'est le retour à l'ordre", après les graves éruptions de violence de samedi lors de la manifestation des "gilets jaunes".Elle a toutefois estimé "qu'on doit pouvoir réussir à maintenir l'ordre dans Paris sans faire appel à l'état d'urgence"."Je dois rencontrer M.

Dégâts importants après l'occupation des abattoirs Bell

Zurich (awp) - L'occupation des abattoirs Bell à Oensingen, près de Soleure, a provoqué des dégâts pour un montant proche de 100'000 francs, fait savoir le groupe bâlois actif dans la transformation de produits carnés. Une centaine de militants antispécistes avaient pénétré sur le site il y a une dizaine de jours et bloqué les activités.Le groupe, interrogé par AWP, a déclaré s'atteler à chiffrer précisément l'étendue des dommages.

Le Qatar va quitter l'Opep (ministre de l'Energie)

Doha - Le Qatar va quitter en janvier l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep), a annoncé lundi le nouveau ministre de l'Energie de l'émirat gazier."Le Qatar a décidé de se retirer comme membre de l'Opep avec effet en janvier 2019", a déclaré Saad Al-Kaabi lors d'une conférence de presse à Doha, ajoutant que l'organisation en avait été informée lundi matin.Le Qatar continuera à produire du pétrole, mais se concentrera sur la production de gaz.

(Romandie.com / 03.12.2018 18h15)