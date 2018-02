Ce que contient la note critique du FBI déclassifiée par Trump

La note confidentielle de trois pages et demie rédigée par des républicains du Congrès et déclassifiée par Donald Trump affirme "soulever des inquiétudes quant à la légitimité et la légalité de certaines actions" initiées par le FBI et le ministère américain de la Justice.Il est reproché à ces deux institutions d'avoir commis des abus afin d'obtenir le mandat d'un juge pour espionner les conversations d'un ancien conseiller diplomatique de l'équipe de campagne de Donald Trump, Carter Page.Adoptée il y a 40 ans, la loi FISA (Foreign Intelligence Surveillance Act) impose en effet aux enquêteurs du ministère de la Justice de présenter à un magistrat fédéral des éléments probants --laissant soupçonner par exemple qu'un individu travaille clandestinement pour une puissance étrangère-- afin d'avoir le droit de placer cette personne sur écoute.

Cancer: davantage de traitements, de survivants, mais aussi de malades

La recherche sur le cancer donne de plus en plus de traitements et fait progresser la survie, mais la Journée mondiale contre le cancer dimanche est l'occasion de rappeler qu'il y a de plus en plus de malades.Le cancer, ou l'ensemble des pathologies qu'on regroupe sous ce nom générique, a tué 8,8 millions de personnes en 2015 selon l'Organisation mondiale de la santé.Cela en fait la deuxième cause de mortalité mondiale, après les maladies cardiovasculaires.

Christopher Wray, nouveau directeur du FBI aux prises avec Trump

Christopher Wray reconnaît qu'il est discret. Utile lorsqu'on dirige un FBI dans le collimateur de Donald Trump. Mais il est aussi déterminé à ne pas plier devant les pressions politiques.

Et Cannes recréa sa plage

A Cannes, à quelques mois du 71e Festival de cinéma, des pelleteuses ont pris possession de la Croisette pour refaire la plage et l'agrandir pour les baigneurs, mais aussi pour une vingtaine de restaurateurs triés sur le volet et visant une clientèle de congressistes et de stars.Sur cette plage, longeant sur plus d'un kilomètre l'un des plus célèbres boulevards du monde, ses palmiers, ses palaces et ses boutiques de prestige, il ne restait par endroits qu'une maigre bande de sable de 5 à 15 mètres de large. "L'objectif, c'est d'en avoir 30 à 40 mètres", explique Philippe Bazin, un responsable de la société de travaux publics Tama.

Trump se dit "innocenté" dans l'enquête russe

Le président américain Donald Trump a assuré samedi qu'une note très controversée et critique du FBI, rédigée et publiée par des républicains du Congrès, l'innocentait dans l'enquête russe, une "chasse aux sorcières" selon lui."La note innocente totalement +Trump+ dans l'enquête. Mais la chasse aux sorcières russe continue indéfiniment", a tweeté le président en parlant de lui à la troisième personne.

(Romandie.com / 03.02.2018 21h15)