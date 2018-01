La nouvelle arme nord-coréenne qui fait froid dans le dos, l'ICBM en glace

Les Nord-Coréens se promenant au festival de sculpture sur glace de Pyongyang ont pu admirer une réplique venue du froid de son dernier engin balistique, le missile intercontinental Hwasong-15.Sur des images publiées mercredi par le journal officiel Rodong Sinmun, on voit des spectateurs vêtus d'épais manteaux d'hiver prendre la pose le soir du Nouvel An devant la statue géante, agitant appareils photo et téléphones pour l'immortaliser.Le Hwasong-15 testé en novembre est capable selon Pyongyang de frapper le territoire continental des Etats-Unis.

Pérou: 48 morts après la chute d'un autocar d'une falaise

Au moins 48 personnes sont mortes mardi au Pérou lorsqu'un autocar a chuté d'une falaise haute d'une centaine de mètres, après avoir été percuté par un camion sur une autoroute longeant la côte Pacifique, a annoncé la police."La chute d'un autocar (..

Les pistes d'un des responsables de la BCE pour "casser" le Bitcoin

L'un des membres du conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne, l'Autrichien Ewald Nowotny, s'est prononcé en faveur d'une régulation du bitcoin, "objet purement spéculatif qui se fait passer par une monnaie", a t-il déclaré mercredi dans une interview."Il suffirait d'appliquer la règle de base de toute transaction financière: chaque participant doit divulguer son identité. Cela casserait le bitcoin", a déclaré M.

Disparition du vol MH370: une société américaine envoie un navire de recherches

Une société américaine, Ocean Infinity, a annoncé mercredi avoir envoyé dans le sud de l'océan Indien un navire spécialisé dans l'espoir de reprendre les recherches après la disparition en 2014 du vol MH370 de Malaysia Airlines, l'un des plus grands mystères de l'histoire de l'aviation.L'avion s'était volatilisé le 8 mars 2014 avec 239 personnes à bord dont 153 Chinois, après avoir décollé de Kuala Lumpur en direction de Pékin et changé de trajectoire.Les recherches sous-marines officielles --l'opération de ce type la plus importante dans l'histoire de l'aviation-- ont été officiellement suspendues depuis près d'un an, le 17 janvier 2017.

Police NE : Neuchâtel communiqué de la police neuchâteloise - Tempête Eleanor

(Romandie.com / 03.01.2018 21h15)