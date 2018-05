Trump bascule sa défense dans l'affaire Stormy Daniels

Mis en difficulté par l'actrice de films pornographiques Stormy Daniels, qui affirme avoir eu une liaison avec lui, le président américain Donald Trump a radicalement viré de stratégie jeudi, en admettant avoir déboursé 130.000 dollars pour qu'elle se taise.Jusque-là M.

Touristes étrangers en Iran cherchent rials désespérement

Tout juste arrivé dans la ville de Tabriz, ​Corneilis Vamoorschot a voulu changer ses euros pour obtenir les rials nécessaires à ses vacances en Iran, mais il a vite pris conscience des difficultés de l'entreprise."Nous avons voulu changer à la banque, mais les banques n'acceptent ni euros ni dollars; nous sommes allés à un bureau de change mais ils n'avaient plus d'argent", raconte ce touriste néerlandais.Malgré ces tracasseries, il se dit émerveillé par le bazar en brique de cette cité du Nord de l'Iran, classé au Patrimoine mondial de l'humanité.

Trump s'adjoint les services d'un expert en procédure de destitution

Washington - La Maison Blanche a annoncé mercredi un nouveau remaniement de l'équipe d'avocats défendant les intérêts de Donald Trump, le président s'adjoignant les services d'un expert en procédure de destitution.On s'attend à ce qu'Emmet Flood, un éminent juriste de 67 ans, adopte une posture davantage combative face aux menaces judiciaires qui pèsent sur la présidence de l'homme d'affaires.M.

La plus grande banque d'Australie perd les données de 20 millions de clients

La plus grande banque d'Australie, la Commonwealth Bank, a admis jeudi avoir perdu les données financières d'environ 20 millions de clients tout en assurant qu'il n'y avait pas matière à s'inquiéter.Le premier prêteur d'Australie et sa première entreprise par la capitalisation boursière a reconnu ne pas être en mesure de retrouver deux bandes de données magnétiques sur lesquelles étaient stockés des noms, des adresses, des numéros de compte et les détails des transactions financières enregistrés entre 2000 et 2016.D'après la chaîne de télévision nationale ABC, ces données auraient dû être détruites par un sous-traitant après la fermeture de son centre de données.

Tesla reste confiant sur la production du Model 3, mais brûle de l'argent

New York - Tesla a réitéré mercredi sa promesse d'accélérer d'ici fin juin la production du Model 3, mais continue à brûler beaucoup d'argent, ce qui pourrait le contraindre à s'endetter à nouveau pour financer ses opérations.Elon Musk, l'emblématique patron-fondateur du constructeur de voitures électriques, a indiqué, lors d'une conférence téléphonique, qu'il dévoilera "pas plus tard qu'au quatrième trimestre" le nom du second site de production de Tesla et annoncera "bientôt" le lieu où sera construite en Chine la seconde usine de batterie géante."Dans l'avenir, les usines de batteries comprendront également la production de voitures", a ajouté M.

(Romandie.com / 03.05.2018 21h15)