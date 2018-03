Un étudiant abat ses parents sur le campus d'une université américaine

Chicago - Un étudiant de 19 ans a abattu ses parents vendredi matin sur le campus de l'université de Central Michigan dans le nord des Etats-Unis, a annoncé l'université. L'homme n'a pas encore été arrêté.La police avait commencé par faire état dans la matinée de coups de feu tirés dans le bâtiment "Campbell Hall" de cette université située dans la ville de Mount Pleasant, entre Chicago et Detroit.

Cinq morts dans la tempête qui s'abat sur le nord-est des Etats-Unis

New York - Au moins cinq personnes sont mortes dans la tempête qui frappait encore vendredi soir le nord-est des Etats-Unis, mêlant importantes chutes de neige, fortes pluies et rafales de vent violent, et entraînant l'annulation de centaines de vols et de trains.Un garçonnet de six ans est décédé lorsqu'un arbre s'est écrasé sur son domicile alors qu'il dormait, ont indiqué les autorités du comté de Chesterfield en Virginie. Dans ce même Etat, un homme âgé de 44 ans a péri lorsqu'un arbre s'est abattu sur son camion, selon la police du comté de James City.

A Mossoul, des centaines d'homonymes de jihadistes redoutent l'arrestation

Mohammad se terre chez lui depuis la libération de Mossoul. Il n'a jamais rejoint le groupe Etat islamique (EI) mais un Irakien portant exactement le même nom y est recherché pour appartenance à l'organisation jihadiste.Comme des centaines d'autres Irakiens, cet homme de 24 ans, qui a préféré de pas donner son nom de famille à l'AFP, évite de croiser un policier ou un militaire de peur d'être arrêté à cause de ce patronyme qu'il partage avec un jihadiste qu'il ne connait pas.

L'Iran prêt à parler de ses missiles si l'Occident détruit les siens

Téhéran - L'Iran, critiqué par les Etats-Unis et les Européens sur son programme balistique, a affirmé samedi être prêt à négocier de ce dossier si les Occidentaux détruisent leurs "armes nucléaires" et missiles de longue portée.Le président américain Donald Trump a menacé en janvier de se retirer de l'accord nucléaire conclu en 2015 entre l'Iran et les grandes puissances dont son pays si Téhéran refuse de limiter son programme balistique."Ce que les Américains disent, par désespoir, pour limiter le programme balistique de l'Iran est un rêve inaccessible", a déclaré Massoud Jazayeri, porte-parole de l'état-major des forces armées iraniennes.

"Attaques" à Cuba: Washington réduit durablement sa présence diplomatique

Washington - Les Etats-Unis ont annoncé vendredi la réduction durable de leur présence diplomatique à Cuba, confirmant une décision temporaire prise après une série de mystérieuses "attaques" acoustiques contre des diplomates américains.Washington avait rappelé fin septembre plus de la moitié du personnel de son ambassade à La Havane, qui tourne depuis avec un nombre très réduit d'employés. Les famillles des diplomates restés sur place avaient aussi dû quitter l'île des Caraïbes.

(Romandie.com / 03.03.2018 21h15)