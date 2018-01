Une faille dans les micro-processeurs suscite l'inquiétude

Des fabricants de micro-processeurs - le composant qui fait tourner les ordinateurs et autres appareils électroniques - ont reconnu mercredi qu'ils pouvaient être vulnérables à une faille de sécurité mais se sont attachés à minimiser les risques de piratage.Selon un site spécialisé britannique, les puces du géant américain Intel présentent un important problème de sécurité du à un défaut dans la conception même du produit.Potentiellement, cela pourrait permettre à des pirates de prendre le contrôle d'un ordinateur et d'accéder aux données (mots de passe, numéros de cartes bancaires etc.

Air France: menace de grève après le "débarquement" d'un commandant de bord

L'ensemble des syndicats de pilotes d'Air France ont dénoncé jeudi le non-respect par la direction d'une "règle fondamentale" de l'aviation civile, qui confie "pour des raisons de sécurité" au commandant de bord effectuant un vol "la responsabilité de la mission", et menacé d'une grève jeudi prochain.Dans un communiqué commun, les trois syndicats de pilotes d'Air France - SNPL, Spaf et Alter - dénoncent le "débarquement" mardi par la compagnie d'un commandant de bord qui avait refusé "pour des raisons de sécurité" d'effectuer un vol au départ de l'aéroport d’Orly "avec une composition d'équipage dégradée".En remplaçant "contre son gré" ce commandant de bord, la direction "a choisi, de manière inédite, de piétiner cette règle fondamentale", qui confie "au commandant de bord exécutant un vol, la responsabilité de la mission".

La tempête Eleanor déclenche des phénomènes climatiques exceptionnels

La tempête Eleanor qui a fait un mort et 29 blessés dont quatre grave a déclenché des phénomènes météorologiques exceptionnels, aussi bien sur le front des avalanches avec un risque maximum dans les Alpes, que sur celui des incendies en Corse avec 2.000 ha parcourus.Jeudi matin plus de 29.

Police VS : Vionnaz: accident mortel de circulation

Dans la nuit du 03 au 04.01.2018, un accident de circulation s'est produit sur la route secondaire entre Torgon et Vionnaz.

Tribunal fédéral: compte bloqué après un scandale bancaire en Grèce

Lausanne (awp/ats) - Les autorités judiciaires suisses ont bloqué à bon droit le compte d'une société zurichoise de gestion de fortune, a confirmé le Tribunal fédéral. Ce compte est réputé appartenir à l'ancien patron de la banque Proton.L'homme d'affaires grec Lavrentis Lavrentiadis avait pris le contrôle de la banque Proton en 2009.

