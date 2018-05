Ressources naturelles: la France vivra à crédit à partir de samedi

Paris - Si l'humanité vivait comme les Français, elle aurait consommé dès samedi toutes les ressources que la planète peut renouveler en un an, a annoncé WWF, appelant à "inverser la tendance" alors que cette journée arrive plus tôt chaque année depuis 2014.Empreinte carbone, ressources consommées pour la pêche, l'élevage, l'agriculture, la construction et l'utilisation de l'eau: chaque année, l'ONG Global Footprint Network calcule le "jour du dépassement" pour le monde - le 2 août en 2017 - avec une déclinaison par pays.Selon ses calculs pour 2018, ce jour du dépassement tombera le 5 mai pour la France.

