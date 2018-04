La Chine frappe le coeur de l'économie américaine

Les représailles commerciales chinoises sur l'aéronautique, le soja et l'automobile touchent le coeur de l'économie des Etats-Unis où des voix s'élèvent pour dénoncer l'escalade des tensions qui affecteront consommateurs et entreprises américaines.En réponse à la publication, mardi, par l'administration Trump d'une liste provisoire de produits importés de Chine susceptibles d'être soumis à de nouveaux droits de douane, Pékin a répliqué avec sa propre liste visant des importations du même montant annuel: 50 milliards de dollars.Le géant asiatique a décidé de cibler cette fois des secteurs ou produits clés, qui pèsent le plus lourd dans les 130,4 milliards de dollars d'exportations américaines vers la Chine, en particulier le soja, l'automobile et l'aéronautique.

Ioulia Skripal sort de son silence, Moscou exige des réponses à l'ONU

Ioulia Skripal est sortie jeudi de son silence pour dire qu'elle allait "de mieux en mieux" après avoir été empoisonnée en Angleterre avec son père, un ex-espion russe, à quelques heures d'une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU consacrée à cette affaire.La Russie, accusée par Londres d'être responsable de cet empoisonnement à l'origine de l'une des plus graves crises diplomatiques entre Moscou et les Occidentaux depuis la Guerre froide, a averti le Royaume-Uni que ses "questions légitimes" ne pourraient être ignorées."Je me suis réveillée il y a maintenant plus d'une semaine et je suis heureuse de dire que je me sens de mieux en mieux chaque jour", a déclaré Ioulia, 33 ans, citée dans un communiqué de la police britannique.

Facebook: le scandale des données s'amplifie, Zuckerberg bientôt devant le Congrès

Le scandale autour de la diffusion de données personnelles d'utilisateurs de Facebook a pris une nouvelle ampleur mercredi, le réseau social estimant à quelque 87 millions, contre 50 évoqués jusqu'ici, le nombre de membres dont les données personnelles ont pu être récupérées à leur insu par Cambridge Analytica.C'est sur ce scandale ainsi que sur sa réponse, jugée tardive, aux manipulations politiques attribuées à la Russie que Mark Zuckerberg, le patron du groupe, devra s'expliquer la semaine prochaine devant des parlementaires américains très remontés.Mark Zuckerberg a de nouveau admis mercredi des "erreurs" par le passé, lors d'une conférence téléphonique avec des journalistes.

Pourquoi Trump ne peut pas encore retirer ses troupes de Syrie

Malgré son impatience, Donald Trump semble avoir renoncé à un départ imminent des troupes américaines de Syrie. De la lutte antijihadistes aux autres enjeux régionaux, plusieurs raisons plaident pour une présence prolongée.Le président américain a justifié ces derniers jours son envie de retrait rapide par la victoire militaire contre le groupe Etat islamique (EI).

Commerce: Pékin appelle le monde à faire front face aux Etats-Unis

Le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, a appelé jeudi la communauté internationale à faire front pour s'opposer aux Etats-Unis, qui ont décidé de taxer les importations de certains produits chinois, et "défendre ensemble la croissance de l'économie mondiale"."La communauté internationale doit s'opposer dans son ensemble à de telles actions unilatérales et violations des règles, défendre dans son ensemble la croissance de l'économie mondiale et aider ceux qui pensent que tout leur est permis à retrouver le bon sens", a déclaré Wang Yi lors d'une conférence de presse à Moscou."Si les Etats-Unis pensent qu'ils peuvent tirer profit du protectionnisme, ils se trompent", a-t-il ajouté.

(Romandie.com / 05.04.2018 21h15)