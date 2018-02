Bourse Zurich: nouvel accès d'appréhension avant les premiers échanges

Zurich (awp) - La Bourse suisse s'acheminait lundi matin vers une ouverture clairement négative, après avoir déjà abandonné plus de 3% sur la semaine écoulée. Les principaux indices new-yorkais ont bouclé la séance de vendredi sur des pertes marquées, plombant dans la foulée l'entame de semaine de la place tokyoïte.La saison des résultats annuels marquera une pause lundi du côté des principales valorisation de la Bourse de Zurich, laissant le champs à quelques petites et moyennes capitalisation à l'image de DKSH et d'Energiedienst.

Pékin veut étouffer les ultimes échanges de cryptomonnaies réalisés depuis la Chine

Pékin veut s'attaquer aux ultimes transactions de cryptomonnaies encore réalisées depuis la Chine, en bloquant l'accès aux plateformes d'échanges étrangères et en faisant retirer leurs applications sur les plateformes mobiles locales, a indiqué un média officiel.L'objectif est, au nom de la "stabilité financière", d'éteindre "les ultimes feux" des monnaies virtuelles en Chine et d'étouffer les levées de fonds en cryptomonnaies "qui connaissent un nouveau regain", a expliqué dimanche le Jinrong Shibao, gazette financière sous l'égide de la banque centrale (PBOC).Certes, le régime communiste avait déjà durci le ton à l'automne contre les monnaies électroniques telles que le bitcoin ou l'ethereum: les plateformes d'échanges basées en Chine avaient dû cesser leurs opérations en septembre, et les autorités avaient strictement interdit toute levée de fonds en cryptomonnaies (ICO) dans le pays.

Loi sur la Shoah : la réaction d'Israël due à "un malentendu"

La ferme réaction d'Israël face à la loi polonaise controversée sur la Shoah est due à "un malentendu", a déclaré lundi le chef de la diplomatie polonaise Jacek Czaputowicz, tout en n'excluant pas son amendement, une fois le texte promulgué par le président."Il y a une ferme position d'Israël. Selon moi, elle repose sur des bases erronées.

Moscou au ralenti après une tempête de neige record

Moscou tournait au ralenti lundi après avoir été touchée pendant le week-end par la plus forte tempête de neige jamais enregistrée dans la capitale russe depuis que les relevés existent, qui a fait un mort et semé la pagaille.La neige atteignait 43 cm lundi, provoquant l'annulation d'une centaine de vols dans les aéroports de Moscou et des embouteillages dans de nombreuses artères de la capitale, avec une température de -13 degrés."C'est la première fois en cent ans que nous avons autant de neige.

Ciblée par des taxes aux Etats-Unis, la Chine s'attaque au sorgho américain

Pékin a lancé une enquête antidumping ciblant les importations de sorgho américain, alimentant les craintes d'une guerre commerciale entre les deux pays après l'imposition par Washington de taxes douanières visant la Chine.Le déclenchement de cette enquête dévoilée dimanche par le ministère chinois du Commerce, intervient moins de deux semaines après l'adoption par les Etats-Unis de "droits de sauvegarde" sur des panneaux solaires chinois et les grandes machines à laver fabriquées en Chine.Les résultats de l'enquête antidumping chinoise ne sont pas attendus d'ici un an, a précisé le ministère, sans dévoiler de nouvelles taxes dans l'immédiat.

(Romandie.com / 05.02.2018 18h15)