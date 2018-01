Après la répudiation de Bannon par Trump, le parti républicain jubile

L'establishment républicain a retrouvé le sourire, sinon le pouvoir. L'homme qui s'était autoproclamé gardien du trumpisme, Steve Bannon, a été renié par le patron, Donald Trump.Ces deux factions se disputaient l'oreille du président des Etats-Unis, qui jouait de leur rivalité.

Police VS : Information de l’Organe cantonal de conduite à l’intention de la population du 05.01.2018 à 09:30

L'avis de prudence de ces derniers jours est levé. Cependant, pour aujourd'hui, le niveau de danger d'avalanche est toujours fort. Malgré la fin des précipitations, des glissements de terrain ou de neige sont toujours possibles.

Les prix des appartements reculent nettement en 2017

Zurich (awp) - Les prix des appartements en copropriété ont nettement reculé en 2017 dans la Confédération, tandis que ceux des maisons n'ont que légèrement baissé, a relevé vendredi le portail immobilier Immoscout24.ch. Les loyers se sont également contractés sur l'année écoulée.

Une montgolfière transportant des touristes s'écrase en Egypte

Une montgolfière transportant environ 20 personnes dont des touristes s'est écrasée vendredi près de la ville de Louxor, en Egypte, ont indiqué des responsables sans préciser dans l'immédiat le nombre de victimes éventuelles.Le gouverneur de Louxor, Mahmoud Badr, a confirmé l'accident à l'AFP, en indiquant qu'il se dirigeait vers l'hôpital local où des passagers ont été transportés.(©AFP / 05 janvier 2018 08h45).

Police FR : Huit hommes mis en cause pour de nombreuses infractions au patrimoine commises dans le canton

En août de l'année dernière, la Police cantonale a élucidé plusieurs dizaines d'infractions au patrimoine, dont de nombreux vols de vélos, commises en grande majorité en ville de Bulle et de Fribourg entre 2016 et 2017. Huit personnes en lien avec ces infractions ont été identifiées et dénoncées.

(Romandie.com / 05.01.2018 18h15)