Police VD : Piétonne grièvement blessée lors d’un accident de circulation à Gimel - 05.05.2018

Samedi 5 mai 2018, vers 11h50, un accident grave impliquant une automobiliste et une piétonne s’est produit au centre du village de Gimel. Une dame âgée de 91 ans, de nationalité suisse habitant la région, cheminait sur le trottoir bordant la rue du Nord en direction du passage piéton, lorsque pour une raison que l’enquête devra éclaircir, une automobile conduite par une élève conductrice accompagnée de 21 ans de nationalité portugaise habitant la région qui circulait en direction St-Georges, l'a renversée. Grièvement blessée, la victime a été héliportée au CHUV par la REGA.

Mexique: découverte de deux cadavres correspondant à ceux d'un Allemand et un Polonais

Tuxtla Gutiérrez (Mexique) - Les autorités mexicaines ont découvert dans un ravin de l'Etat du Chiapas deux cadavres qui pourraient être ceux de deux cyclistes, un Allemand et un Polonais, portés disparus depuis quelques jours, a indiqué vendredi le parquet.L'hypothèse privilégiée est que les deux hommes, qui roulaient ensemble, auraient "perdu le contrôle" de leurs vélos et "sont tombés dans un ravin" alors qu'ils se trouvaient sur une route reliant San Cristóbal a Ocosingo, au Chiapas, a indiqué le procureur du district de Selva dans le Chiapas (sud), Arturo Lievano Flores, sur Radio Formula."C'est un endroit très accidenté, c'est une route très étroite proche d'un ravin profond d'environ 200 mètres.

Inde: une adolescente violée puis brûlée vive, quatorze arrestations

Quatorze personnes ont été arrêtées après le viol dans l'est de l'Inde d'une adolescente qui a ensuite été brûlée vive, a-t-on annoncé samedi de source policière, dernière affaire en date dans une série d'agressions sexuelles contre les femmes dans le pays.La jeune fille, âgée de 16 ans, a été enlevée de chez elle jeudi alors que sa famille assistait à un mariage et violée dans une forêt de l'Etat de Jharkhand, a précisé la police locale.La famille s'est alors plainte auprès du conseil des anciens du village qui a ordonné vendredi à deux accusés d'effectuer.

Les nouveaux ferries new-yorkais, une "success story" très subventionnée

C'est l'histoire à succès de ces derniers mois à New York: le service de ferry reliant des quartiers de Brooklyn et du Queens à Manhattan, lancé en mai 2017 avec de généreuses subventions de la mairie, pulvérise les prévisions de fréquentation.Il fait plus de 30 degrés en cette belle journée de mai et la file s'allonge sur le quai de la 34e rue à Manhattan, un des points névralgiques du nouveau réseau.Hommes d'affaires, écoliers, familles, cyclistes, touristes: la foule est variée, l'ambiance est détendue, avant ce qui s'annonce comme une belle balade sur l'East River, avec vue imprenable sur les gratte-ciels et plusieurs ponts célèbres.

Un des fugitifs britanniques les plus recherchés arrêté en Espagne

Un des fugitifs les plus recherchés du Royaume-Uni a été arrêté vendredi à Barcelone, en Espagne, a annoncé l'agence britannique de lutte contre la criminalité (NCA) dans un communiqué.Jamie Acourt, 41 ans, originaire du sud de Londres, est soupçonné d'être impliqué dans un un vaste trafic de drogue, a indiqué la NCA. Scotland Yard a précisé que l'arrestation était liée à une enquête de 2016.

(Romandie.com / 05.05.2018 21h15)