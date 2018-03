Police VD : Avis de disparition - 05.03.2018

Monsieur Julien M. âgé de 33 ans, a été vu la dernière fois le 24.02.

Italie: raz-de-marée antisystème, l'extrême droite revendique le pouvoir

Une percée historique des forces antisystème et eurosceptiques, majoritaires après les législatives dimanche, plonge dans l'incertitude l'Italie, où le chef de l'extrême droite a revendiqué de diriger le gouvernement.Avec un vote marqué à la fois par le rejet de la vieille classe politique, l'exaspération face au marasme économique et les tensions autour des migrants, l'Italie s'inscrit dans la lignée du Brexit, de la victoire de Donald Trump aux Etats-Unis et de la poussée de l'extrême droite ailleurs en Europe."Pour la première fois en Europe, les forces antisystème l'emportent", a résumé l'éditorialiste du quotidien La Stampa.

L'UE avait anticipé les annonces protectionnistes de Trump

Les droits de douane que les Etats-Unis menacent de faire peser sur leurs importations d'acier (25%) et d'aluminium (10%) font peser un risque à l'industrie européenne, mais l'UE affirme qu'elle avait anticipé la menace protectionniste américaine.RelationWashington est le premier partenaire commercial de l'UE tous produits confondus. En 2017, les Européens ont écoulé, selon Eurostat, pour 375 milliards d'euros de produits aux Etats-Unis, leur premier marché d'exportation.

Allemagne: le directeur financier d'un groupe énergétique attaqué à l'acide

Berlin - Les services de sécurité allemands se sont saisis de l'enquête sur l'attaque à l'acide dimanche d'un responsable d'Innogy, filiale de énergéticien allemand RWE, bête noire des militants écologistes pour ses activités dans le charbon, selon plusieurs médias.Deux agresseurs ont lancé de l'acide dimanche au visage de Bernhard Günther, 51 ans, directeur financier du groupe Innogy, qui se trouvait dans un parc à Haan, près de Düsseldorf. L'homme, grièvement blessé, a été transporté en hélicoptère à l'hôpital et ses jours ne sont plus en danger.

Silvio Berlusconi, l'éternel revenant, perd la main à droite

Silvio Berlusconi, éternel revenant de la politique dont l'histoire des 25 dernières années se confond avec celle de l'Italie, a perdu dimanche pour la première fois le leadership de la droite.Certes la coalition de centre droit est arrivée en tête avec quelque 37% des voix, mais avec seulement 13,5% des suffrages, son parti Forza Italia (FI, centre droit) est désormais derrière La Ligue (extrême droite) de Matteo Salvini, formation eurosceptique et anti-immigration. Et l'ex-Cavaliere n'est plus maître du jeu.

