Guerre commerciale: Trump et la Chine redoublent la pression

La Chine a assuré vendredi ne pas craindre de payer le prix d'une guerre commerciale avec les Etats-Unis, après que Donald Trump eut doublé les enchères en menaçant de viser les importations chinoises à hauteur de 100 milliards de dollars.Les échanges de menaces sont devenus quasi-quotidiens cette semaine de part et d'autre du Pacifique, le ministère chinois du Commerce ayant réagi sans tarder aux derniers avertissements du président américain, en dépit d'un jour férié en Chine."Si les Etats-Unis ignorent l'opposition de la Chine et de la communauté internationale et persistent dans leurs mesures unilatérales et protectionnistes, la Chine est prête à aller jusqu'au bout, quel qu'en soit le prix", a averti Pékin.

Lire l'article

Trump tape fort et menace Pékin de 100 milliards de taxes en plus

Donald Trump a frappé fort jeudi en menaçant d'imposer 100 milliards de dollars de nouvelles taxes douanières sur les importations chinoises en riposte aux mesures de rétorsion annoncées par Pékin et au risque de déclencher un conflit commercial à l'issue incertaine."J'ai demandé au ministère du Commerce d'examiner si 100 milliards de dollars supplémentaires de tarifs douaniers seraient adaptés en application de l'article 301 (sur la propriété intellectuelle) et, dans ce cas, d'identifier les produits sur lesquels ils pourraient être imposés", a indiqué le président américain dans un communiqué.Même s'il a clairement décidé de faire monter la pression d'un cran en répondant du tac au tac à Pékin, il ne s'agit pour l'instant que de menaces.

Lire l'article

Trump tape fort et menace la Chine de 100 milliards de taxes en plus

Donald Trump a frappé fort jeudi en menaçant d'imposer 100 milliards de dollars de nouvelles taxes douanières sur les importations chinoises en riposte aux mesures de rétorsion annoncées par Pékin, au risque de renforcer un conflit commercial à l'issue incertaine."J'ai demandé au ministère du Commerce d'examiner si 100 milliards de dollars supplémentaires de tarifs douaniers seraient adaptés en application de l'article 301 (sur la propriété intellectuelle) et, dans ce cas, d'identifier les produits sur lesquels ils pourraient être imposés", a indiqué le président américain dans un communiqué.Même s'il a clairement décidé de faire monter la pression d'un cran en répondant du tac au tac à Pékin, il ne s'agit pour l'instant que de menaces.

Lire l'article

Le chanteur français Jacques Higelin est mort

Paris - Le chanteur français né de mère belge, Jacques Higelin, un pionnier du rock français, est décédé vendredi matin à Paris à l'âge de 77 ans, a annoncé sa famille à l'AFP."Aziza, sa femme, Arthur H, Kên Higelin et Izia Higelin ont la douleur d'annoncer la disparition de Jacques Higelin ce matin", indique le communiqué de la famille.Ces derniers mois, son entourage proche avait fait état d'une "fatigue" du chanteur.

Lire l'article

Venezuela: Maduro accuse Macron de "détruire la France"

Le président vénézuélien Nicolas Maduro a accusé jeudi son homologue français de "détruire la France", en réponse à Emmanuel Macron qui a estimé que la présidentielle du 20 mai au Venezuela ne permettrait pas "un scrutin juste et libre"."Ce que me dit Macron me passe au-dessus, Macron est un pantin de la politique de Trump contre le Venezuela", a déclaré le dirigeant socialiste lors d'une conférence de presse.Seul "le peuple souverain du Venezuela" peut juger le scrutin du 20 mai, au cours duquel M.

Lire l'article

(Romandie.com / 06.04.2018 18h15)