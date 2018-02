L'affolement gagne Wall Street, le Dow Jones plonge

Un mouvement de panique a saisi Wall Street lundi, où l'indice vedette de la place new-yorkaise a drastiquement chuté après plusieurs mois d'euphorie boursière régulièrement saluée par le président Donald Trump.Le Dow Jones Industrial Average a soudainement dévissé en seconde partie de séance et enfoncé en moins d'une heure les seuils des 500, 1.000 et 1.

Lire l'article

Le pic de volatilité à Wall Street fait ses premières victimes

New York (awp/afp) - Les fortes turbulences qui ont saisi Wall Street lundi semblaient se stabiliser mardi en cours de séance mais ont déjà fait leurs premières victimes: des fonds indiciels basés sur l'évolution de la volatilité à la Bourse de New York.Deux d'entre eux, gérés par les banques Crédit Suisse et Nomura, ont cessé d'être échangés mardi après des pertes massives enregistrées lundi. Ils avaient profité depuis l'élection de Donald Trump d'un niveau de volatilité au plus bas.

Lire l'article

L'onde de choc venue de Wall Street gagne les marchés européens

L'onde de choc venue des États-Unis, où Wall Street a plongé de façon spectaculaire lundi soir, a gagné les marchés européens mardi matin après avoir déjà emporté les places asiatiques.A l'ouverture en Europe, la baisse ne laissait aucune doute: -3,43% à la Bourse de Paris, -3,5% à Londres, -3,58% à Francfort, -3,3% à Madrid, -3,6% à Amsterdam."L'Europe se retrouve face à une vague rouge après le bain de sang sur les marchés américains" et ce "moins de deux semaines après un sommet historique" atteint par Wall Street, souligne Jasper Lawler, analyste chez London Capital Group.

Lire l'article

Krach ou pas krach? Les marchés se font peur mais l'économie est solide

Krach ou pas krach? Le choc qui a fait basculer Wall Street lundi et s'est propagé aux marchés mondiaux fait craindre une spirale négative, mais la solidité économique actuelle plaide davantage pour un accès de faiblesse passager.La chute de la place américaine, après des mois d'euphorie, a été spectaculaire et suscite des inquiétudes. Ses effets dévastateurs se faisaient d'ailleurs encore sentir mardi avec des Bourses asiatiques et européennes en berne.

Lire l'article

USA: le déficit commercial 2017 bondit de 12,1%, inédit depuis 2009-10

Washington - Le déficit commercial des Etats-Unis s'est creusé de 12,1% à 566 milliards de dollars en 2017, a annoncé mardi le département du Commerce, soulignant qu'il s'agit de la plus forte hausse depuis 2009-2010.Si l'on met de côté les services, le solde des échanges avec le reste du monde a atteint un déficit de 796,1 milliards (+8,1%). Il faut remonter à 2008 pour avoir un déficit plus important.

Lire l'article

(Romandie.com / 06.02.2018 21h15)