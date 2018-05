Grève à la SNCF: injustifiée pour la majorité des Français

La grève à la SNCF est toujours considérée comme injustifiée par la majorité des Français, selon un sondage Ifop pour Le Journal du Dimanche mais ce taux de 56% a baissé de 3 points depuis la semaine dernière.Dans le détail, 30% des personnes interrogées trouvent la grève "plutôt pas justifiée" et 26% la considèrent comme "pas du tout justifiée".A l'opposé, 27% des sondés, soit 1 point de moins que la semaine dernière, la trouvent "plutôt justifiée" et17% (4 points de plus) "tout à fait justifiée".

Macron: le terrorisme et le politico-militaire pour "remaçonner" la stratégie franco-américaine

Paris - La lutte contre le terrorisme et les thématiques politico-militaires sont ce qui permettront de "remaçonner" la relation de la France avec les Etats-Unis, estime le président Emmanuel Macron dans un entretien à l'hebdomadaire Le Journal du Dimanche.M. Macron évoque notamment dans cette interview son activité diplomatique lors des frappes aériennes effectuées le mois dernier en Syrie par les Etats-Unis, la Grande-Bretagne et la France, à la suite d'une attaque chimique présumée attribuée par les Occidentaux aux forces gouvernementales syriennes.

La cristallerie Baccarat, joyau du luxe français, en quête d'investissements

Les salariés de la prestigieuse cristallerie de luxe Baccarat, fondée en 1754 en Meurthe-et-Moselle, s'inquiètent du retard pris dans le rachat de l'entreprise par un fonds chinois qui pénalise son développement déjà obéré par des investissements insuffisants.Installée dans une commune de 4.500 habitants de la vallée de la Meurthe, la manufacture créée par Louis XV il y a 250 ans, est réputée dans le monde entier pour ses articles de table, objets de décoration, luminaires et bijoux.

La banque d'affaires Goldman Sachs parie sur le bitcoin

Prenant le contre-pied des grandes institutions financières américaines, Goldman Sachs va se lancer dans le courtage de produits financiers liés au bitcoin, donnant de la légitimité à cette cryptomonnaie opaque qui divise les milieux financiers.La firme américaine, symbole de Wall Street, va effectuer en interne dans les "prochaines semaines" des premières transactions liées à la monnaie virtuelle, ont indiqué à l'AFP des sources proches du dossier.Elle a recruté il y a deux semaines Justin Schmidt, 38 ans, un ancien trader du hedge fund new-yorkais Seven Eight Capital, qui a commencé l'an dernier à effectuer des opérations sur les monnaies virtuelles pour son propre compte.

La hausse du prix des matières premières inquiète les entreprises américaines

New York - La hausse des prix du pétrole, des métaux et les menaces de guerre commerciale sont un souci pour les entreprises américaines qui viennent d'annoncer leurs résultats pour le premier trimestre, augmentant les craintes d'inflation dans un contexte de marché de l'emploi déjà étroit.Arconic, qui s'est séparée il y a 18 mois du fabricant d'aluminium Alcoa pour se spécialiser dans la fourniture de matériaux composites pour les industries automobiles et aéronautiques, a ainsi révisé à la baisse ses prévisions de bénéfice pour l'année. L'entreprise est victime de la hausse des prix de ce même aluminium, visé par des droits de douanes de 10% imposés par l'administration Trump et des sanctions contre le producteur russe Rusal.

