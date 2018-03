Police VD : Accident de travail mortel à Puidoux - 06.03.2018

Mardi 6 mars 2018, vers 09h15, la centrale du 144 était avisée qu’un ouvrier avait été blessé alors qu’il travaillait sur un tour dans une entreprise à Puidoux. Pour des raisons que l’enquête devra déterminer, une pièce de métal s’est détachée de la machine en marche et a heurté cet homme en plein ventre. Malgré l’intervention des secours, ce Suisse de 39 ans est décédé sur place de ses blessures.

Lire l'article

Carrefour lance la première blockchain alimentaire d'Europe

Paris - Le groupe Carrefour, engagé dans une profonde transformation, a annoncé mardi que la première blockchain alimentaire en Europe, permettant la traçabilité du poulet d'Auvergne, serait étendue à huit autres produits d'ici fin 2018.La blockchain est une technologie de stockage et de transmission de données, transparente et sécurisée, dont une des principales applications est la création de cryptomonnaies.Déjà appliquée au poulet d'Auvergne "Filière Qualité Carrefour", vendu à un million d'unités chaque année, cette blockchain sera "déployée à huit autres filières animales et végétales comme les oeufs, le fromage, le lait, l'orange, la tomate, le saumon et le steak haché", précise le groupe français de grande distribution dans un communiqué.

Lire l'article

Jaguar dévoile son arme anti-Tesla

Jaguar a dévoilé mardi à Genève sa première voiture entièrement électrique, la I-PACE, avec laquelle la marque britannique de prestige veut s'attaquer à la dominance de Tesla, pionnier et leader du haut-de-gamme électrique.Avec Tesla, "il y a eu un pionnier qui a tracé une voie, qui a mis un peu de poil à gratter chez tout le monde", estime David Bucher, directeur marketing de Jaguar France, interrogé au salon de l'automobile par l'AFP.Jaguar est le deuxième constructeur, derrière l'américain, à lancer un SUV (4x4 urbain) électrique "premium".

Lire l'article

Bourse Zurich: plus faible, à cause de Novartis

Zurich (awp) - La Bourse suisse devrait entamer la séance sur une note négative, qui s'explique uniquement par la forte baisse de Novartis, traité hors dividende ce mardi. Lundi, l'ambiance n'a cessé de s'améliorer en cours de séance à Wall Street, et le Dow Jones a terminé sur un joli gain de 1,37%, gagnant près de 200 points après les clôtures en Europe. En Asie mardi, les marchés étaient aussi dans le vert, Tokyo ayant mis fin à quatre séances négatives d'affilée.

Lire l'article

Automobile premium: les Allemands ne sont plus invincibles

Sur le marché des voitures de luxe, les constructeurs allemands font la course largement en tête mais leur prestige pourrait bientôt se révéler insuffisant face à des concurrents de plus en plus nombreux qui misent sur l'électrique pour s'imposer.Volkswagen (avec Audi et Porsche), Daimler (avec Mercedes) et BMW représentent près de 80% du marché premium mondial. Nul n'imagine qu'ils puissent perdre subitement cette position de force, patiemment construite au fil des décennies.

Lire l'article

(Romandie.com / 06.03.2018 18h15)