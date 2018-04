American Airlines préfère le Boeing 787 à l'A350 pour une grosse commande

Boeing a remporté vendredi une grosse commande auprès d'American Airlines pour son 787, au détriment de son rival l'A350 de l'européen Airbus, qui subit aussi une annulation de commande de la part de la compagnie américaine.La commande annoncée vendredi porte précisément sur 22 exemplaires du 787-8 (242 sièges) et 25 787-9 (290 sièges) pour des livraisons prévues pour 2020 et 2023 respectivement, ont annoncé l'avionneur et la compagnie aérienne dans des communiqués.Ils remplaceront progressivement des Boeing 767 et 777 ainsi que des Airbus A330, a détaillé American.

USA: un élu sort une arme chargée pour prouver qu'elle est sans danger

Washington - Un élu de la Chambre des représentants américaine a sorti vendredi un pistolet chargé lors d'une réunion publique dans un restaurant de Caroline du Sud afin de prouver que les armes à feu ne sont dangereuses, selon lui, que si elles sont entre de mauvaises mains.Le républicain Ralph Norman a alors déclaré: "Je ne vais pas être comme Gabby Giffords", a rapporté le journal local "Post and Courrier", dans une référence à une ancienne élue victime d'une fusillade en Arizona qui l'a handicapée."Quiconque veut me tirer dessus, a plutôt intérêt à bien savoir tirer sans quoi je riposterai", a également déclaré l'élu semblant suggérer que Mme Giffords --qui a survécu à l'attaque en 2011 et est devenue une fervente militante anti-armes-- aurait pu éviter d'être blessée dans la fusillade la ciblant si elle avait été armée.

Allemagne: une voiture fonce dans la foule à Münster, plusieurs morts (médias)

Berlin - Plusieurs personnes ont été tuées et d'autres blessées samedi dans le centre-ville de Münster (nord-ouest de l'Allemagne), a annoncé la police allemande sur Twitter.Selon plusieurs médias allemands, dont l'agence allemande dpa, une voiture a foncé dans la foule dans cette ville de Rhénanie du Nord-Westphalie, ce que la police n'a pas confirmé dans l'immédiat.Selon l'édition en ligne du Spiegel, les autorités allemandes considèrent à ce stade qu'il s'agit d'un attentat.

Police VS : Zermatt : avalanche – une personne retrouvée décédée

Le samedi 24.03.2018, une avalanche s’est produite au-dessus du sentier de randonnée Zermatt - z’Mutt.

Washington sanctionne des "oligarques" proches de Poutine, Moscou promet une "réponse dure"

Accusée de faiblesse face à la Russie, l'administration américaine de Donald Trump a annoncé vendredi pour la première fois des sanctions contre des "oligarques" proches de Vladimir Poutine, notamment pour les "attaques" de Moscou contre "les démocraties occidentales".En pleine résurgence d'un climat de Guerre froide, la Russie a promis une "réponse dure" à cette "attaque antirusse" visant à "éliminer des concurrents sur les marchés".Ces sanctions sont parmi les plus sévères depuis l'arrivée à la Maison Blanche début 2017 du président républicain, incapable de réconcilier Américains et Russes malgré ses promesses mais qui s'abstient toujours de critiquer frontalement son homologue russe.

(Romandie.com / 07.04.2018 18h15)