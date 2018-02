Des chutes de neige exceptionnelles sèment la pagaille dans les transports

Au moins 1.500 personnes ont passé la nuit de mardi à mercredi dans des centres d'accueil, des gares ou des aéroports en Ile-de-France et la SNCF conseille de reporter les déplacements: des chutes de neige exceptionnelles sèment la pagaille dans les transports, en particulier en région parisienne.Un épais manteau blanc recouvrait mercredi matin les trottoirs de Paris et sa région, où de nombreux usagers bloqués ont dû abandonner leur véhicule sur la N118, au sud-ouest de la capitale, et trouver refuge dans un gymnase.

Brexit : l'UE prévoit des sanctions en cas de "jeu déloyal" britannique, colère à Londres

Bruxelles - L'Union européenne a dévoilé mercredi son arsenal de sanctions pour "éviter un jeu déloyal" de la part de Londres pendant la période de transition après le divorce, suscitant la colère des eurosceptiques britanniques partisans du Brexit."Ces menaces idiotes montrent à quel point l'Union européenne a peur", a ainsi réagi l'influent député conservateur britannique Bernard Jenkin sur la BBC. "Ce sera très difficile à accepter pour Theresa May", a pour sa part jugé Jacob Rees-Mogg, l'un des principaux rivaux politiques de la Première ministre.

Washington va dévoiler "les sanctions les plus dures jamais prises" contre Pyongyang (Pence)

Le vice-président américain Mike Pence a annoncé mercredi à Tokyo que Washington s'apprêtait à dévoiler les sanctions économiques "les plus dures" jamais prises contre la Corée du Nord."J'annonce aujourd'hui que les Etats-Unis vont bientôt dévoiler les sanctions économiques les plus dures et les plus offensives jamais prises contre la Corée du Nord", a déclaré M. Pence aux côtés du Premier ministre Shinzo Abe, à l'issue de discussions sur la menace nord-coréenne.

Steve Wynn, accusé d'agressions sexuelles, démissionne de sa société

New York - Le magnat américain des casinos Steve Wynn a démissionné de ses fonctions de PDG de Wynn Resorts, a indiqué mardi la société dans un communiqué.Cette démission intervient une dizaine de jours après la publication d'accusations d'agression sexuelle sur plusieurs employées du groupe, qu'il dément."J'ai été depuis deux semaines l'objet d'une avalanche de commentaires négatifs (.

Police FR : Un automobiliste percute un piéton à Châtel-Saint-Denis et continue sa route

Ce matin, un piéton a été percuté par un véhicule à Châtel-Saint-Denis, qui a continué sa route après l'accident. La victime, légèrement blessée, a été transportée à l'hôpital par ambulance. La police lance un appel à témoins.

(Romandie.com / 07.02.2018 21h15)