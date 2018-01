L'armée américaine réfléchit à ses options en cas de représailles du Pakistan

Le Pentagone réfléchit actuellement aux options possibles pour ravitailler ses forces en Afghanistan en cas de représailles du Pakistan après le gel de l'aide militaire américaine à Islamabad, accusé par Washington de laxisme dans la lutte anti-terroriste.Les Etats-Unis ont annoncé vendredi qu'ils pourraient suspendre jusqu'à 2 milliards de dollars d'aide, convaincus de la duplicité du Pakistan qui serait trop complaisant à l'égard de groupes insurgés comme les talibans afghans ou leurs alliés du réseau Haqqani. Le Pentagone a toutefois souligné que la situation pourrait évoluer si Islamabad envoyait des signaux tangibles d'un changement d'approche.

La chanteuse française France Gall est décédée à 70 ans

Paris - La célèbre chanteuse française France Gall, 70 ans, est décédée dimanche matin à Paris des suites d'un cancer, a annoncé dans un communiqué à l'AFP sa chargée de communication Geneviève Salama."Il y a des mots qu'on ne voudrait jamais prononcer. France Gall a rejoint le +Paradis blanc+ le 7 janvier, après avoir défié depuis 2 ans, avec discrétion et dignité, la récidive de son cancer", indique-t-elle, en référence à la chanson "Le Paradis Blanc" évoquant la mort et écrite par le musicien français Michel Berger, dont France Gall fut la muse et l'interprète.

"Ils nous ont dit de nous coucher et ont tiré": des rescapés de Casamance racontent

Couché sur un brancard, Ayib Ly se remet de ses blessures au pied et au dos dans un hôpital de Ziguinchor, chef-lieu de la Casamance, dans le sud du Sénégal. Il fait partie des rescapés de la tuerie qui a fait 13 morts et une demi-douzaine de blessés samedi dans une forêt des environs."Ils nous ont fait coucher à plat ventre et ont commencé à tirer", a raconté dimanche à l'AFP cet homme de 45 ans, marié à deux femmes et père de deux enfants.

Macron et les divisions européennes face à l'expansionnisme chinois

L'Europe se divise sur le monumental programme chinois des "nouvelles routes de la Soie" qui suscite autant d'espoirs que d'inquiétudes. De la France, adepte comme l'Allemagne d'une ligne "médiane", les Chinois attendent une clarification à l'occasion de la visite d'Emmanuel Macron."C'est le plus important dossier des relations internationales des années à venir et le plus important de la visite d'Emmanuel Macron" à partir de lundi en Chine, note Barthélemy Courmont, spécialiste de l'Asie au sein du groupe de réflexion Iris.

Revue de presse du dimanche 7 janvier 2018

Berne (awp/ats) - En ce premier dimanche de la nouvelle année, la presse dominicale suisse parlent notamment des abus sexuels au sein de l'Eglise catholique ou encore des initiatives populaires "No Billag" et anti-burqa. Voici les titres de ces informations non confirmées à l'ats:Le Matin Dimanche/SonntagsZeitung: Quelque 250 abus sexuels commis par des membres du clergé, ont été rapportés à l'Eglise catholique depuis 2010. Les cas se sont produits entre 1950 et aujourd'hui, révèlent Le Matin Dimanche et la SonntagsZeitung.

(Romandie.com / 07.01.2018 21h15)