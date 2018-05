Police VS : Valais: plusieurs délits de chauffard le même jour

Le 06.05.2018, trois motards ont été interpellés alors qu’ils circulaient à haute vitesse sur des tronçons limités à 80 km/h.

Le gouvernement français hausse le ton dans le conflit à Air France

A la veille d'un quatorzième jour de grève chez Air France, le gouvernement français a averti dimanche que l'Etat ne viendrait pas à la rescousse de la compagnie, secouée par la démission de son PDG."L'Etat n'est pas là pour éponger les dettes, venir à la rescousse d'entreprises qui ne feraient pas les efforts nécessaires de compétitivité", a prévenu le ministre de l'Economie Bruno Le Maire, dimanche sur BFMTV.Et d'asséner: "Ceux qui pensent que quoi qu'il arrive, l'Etat arrivera à la rescousse d'Air France et épongera les pertes d'Air France se trompent.

Luxembourg: derrière la prospérité, la salle de shoot

Loin des immeubles rutilants des banques du plateau du Kirchberg et des boutiques de luxe du centre-ville, la salle de shoot de l'Abrigado, située derrière la gare de Luxembourg, offre un autre visage du Grand-Duché, le pays le plus prospère de l'Union européenne."Ici au Luxembourg, on parle de 2.000 usagers de drogues fortes.

Principales informations avant-Bourse

Zurich (awp) -Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:INDICES BOURSIERS- SMI avant-Bourse: -0,27% à 8880 points (à 08h20)- SMI (vendredi): +0,70% à 8903,83 points- SLI (vendredi): +0,67% à 1472,36 points- SPI (vendredi): +0,65% à 10'558,86 points- CAC 40 (vendredi): +0,26% à 5516,05 points- Dax (vendredi): +1,02% à 12'819,60 points- FTSE-100 (vendredi): +0,86% à 7567,14 points- Dow Jones (vendredi): $1,39% à 24'262,51 points- Nasdaq Comp (vendredi): +1,71% à 7209,62 points- S&P 500 (vendredi): +1,28% à 2663,42 points- Nikkei (lundi): -0,03% à 22'467,16 pointsAMBIANCE- l'essoufflement de l'économie allemande pèse ainsi que le traitement horsdividende d'UBSNOUVELLES D'ENTREPRISESSMI/SLI:- Roche: FDA accorde statut revue prioritaire à Tecentriq contre cancer poumon- Nestlé: accord avec Starbucks sur les activités caféeffectue un paiement de 7,15 mrd USD en numéraireobtient les droits illimités pour distribution des produits Starbuckseffet positif sur bénéfice par action, croissance organique dès 2019le programme de rachat d'action se poursuitfinalisation de l'opération avec Starbucks fin 2018SPI:- Wisekey nomme Don Tapscott dans son comité de conseil- Hochdorf: les actionnaires valident propositions du conseil d'administration- LLB: le COO Kurt Mäder quitte la banque- Feu vert global à l'assemblée générale d'InterrollPME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX- rasSMI/SLI/SPI/PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX VENDREDI APRÈS-MIDI ET SOIRET WEEKEND- ZGKB: les actionnaires ont accepté toutes les propositions- Lafarge en Syrie: comment un cadre informait les services secrets- Novartis: la FDA homologue Tafinlar/Mekinist pour le cancer de la thyroïde- Metall Zug: toutes les propositions ont été acceptées par l'assemblée générale- Glencore et QIA terminent le consortium avec la participation Rosneft- L'assemblée de Swissquote a élu Monica Dell'Anna au conseil d'administrationNOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES09:00 OFS: statistiques d'hébergement mars09:00 BNS: réserves de devises fin avril09:15 OFS: prix à la consommation CPI avril16:30 Vaudoise: as. g., LausannePRESSE VENDREDI SOIR:- Oerlikon prépare la mise en Bourse de Drive SystemsReutersPRESSE WEEK-END:- UBS et CS également concernées par les sanctions US contre VekselbergSchweiz am Wochenende- Les assurés en retard de paiement mieux protégésSonntagsZeitung- Avions de combat: Pilatus ne veut pas de commandes compensatoiresSonntagsBlickPRESSE DU JOUR- Aurobindo veut racheter les génériques dermatologiques de NovartisMintDONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALESvendredi après-midi et soir et weekend:- Moody's améliore la perspective de la note de la France de "stable"à "positive"- Argentine: la Banque centrale relève son taux directeur à 40%- USA: le taux de chômage tombe à 3,9% malgré des créations d'emplois décevantesaujourd'hui:(à 08h25)- euro/franc: 1,1955- dollar/franc: 1,0007- future Conf: - (vendredi: -12 pb à 159,33%)- taux au comptant: - (vendredi: 0,056%)- Allemagne: commandes industrielles en repli inattendu de 0,9% en marsDIVERSvendredi après-midi et soir:Suisse:- Multinationales: contre-projet à l'initiative prêt à être débattu- Accord-cadre Suisse-UE: plusieurs questions délicates encore à régler- Sociétés anonymes: la réforme promet de belles empoignades au Conseil national- Biens numériques: leur restitution devrait être réglée en cas de faillite- Entretiens de Watteville: réforme fiscale soumise en fin d'année augouvernementinternational:- Bonds: la France a emprunté 10,61 milliards d'euros à long terme jeudi- Minerai de fer: la Chine ouvre son marché à terme aux investisseurs étrangers- Bruxelles ouverte à un accord commercial "restreint" avec les Etats-Unisweekend:Suisse:- Grisons intervention policière contre un lanceur d'alerte: plainte déposée- Genève: l'Entente bourgeoise perd la majorité- Johann Schneider-Ammann achève sa tournée en zone Mercosur- Regula Rytz réélue à la présidence des Verts- Le président du PDC Pfister ne vise pas le siège de Leuthardinternational:- Russie: après l'investiture de Poutine, on attend des réformes- Banques grecques: forte dégradation des fonds propres en cas de crise (BCE)aujourd'hui:Suisse:- rasinternational:- rasplus tard:- prochaine échéance Eurex: le 18 mai- offres de rachat:Bell offre 915 CHF par action Hügli (délai supplémentaire du 3 au 17 mai)- prochaine cotation sur SIX:Polyphor (1er jour de négoce prévu le 15 mai)Lalique (en juin, passe de BX à SIX)- prochaines décotations sur SIX:Hügli (après la reprise par Bell, date pas encore connue)Goldbach (après rachat par Tamedia, date pas encore connue)HORS DIVIDENDEaujourd'hui:- BC de Genève (2,90 CHF)- BFW Liegenschaften (1,40 CHF)- Plazza (4,00 CHF)- UBS (0,65 CHF)plus tard:08.

Trump défend sa nouvelle directrice de la CIA malgré les accusations de torture

Donald Trump a apporté lundi son soutien à Gina Haspel, nommée par ses soins à la tête de la CIA et qui doit encore être confirmée à ce poste par le Sénat, après que la presse a rapporté qu'elle envisageait de retirer sa candidature.Gina Haspel doit être entendue mercredi par le Sénat dans le cadre de sa procédure de confirmation. Mais selon le Washington Post dimanche, la première femme nommée à la tête de l'agence de renseignement a voulu renoncer au poste, de peur que les accusations sur son rôle dans la torture de suspects ne lui coûtent sa confirmation.

