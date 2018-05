Police VS : Valais: plusieurs délits de chauffard le même jour

Le 06.05.2018, trois motards ont été interpellés alors qu’ils circulaient à haute vitesse sur des tronçons limités à 80 km/h.

Hier, en fin d'après-midi, la police a intercepté un motard qui circulait à plus de 60 km/h en dessus de la vitesse autorisée, à Châtel-sur-Montsalvens. Sa moto a été séquestrée.

Depuis le début de l’année, les Polices cantonales fribourgeoise et vaudoise ont constaté une recrudescence du nombre d’escroqueries dites « au support Microsoft ». En effet, alors que quatre cas ont été rapportés pour toute l’année 2017 à Fribourg, ce sont dix cas et cinq tentatives qui ont été perpétrés depuis le début de cette année. Le préjudice total de ces escroqueries, réalisées au détriment de personnes physiques, s’élève à plus de 40'000 francs pour ces deux derniers mois.

Le gouvernement français hausse le ton dans le conflit à Air France

A la veille d'un quatorzième jour de grève chez Air France, le gouvernement français a averti dimanche que l'Etat ne viendrait pas à la rescousse de la compagnie, secouée par la démission de son PDG."L'Etat n'est pas là pour éponger les dettes, venir à la rescousse d'entreprises qui ne feraient pas les efforts nécessaires de compétitivité", a prévenu le ministre de l'Economie Bruno Le Maire, dimanche sur BFMTV.Et d'asséner: "Ceux qui pensent que quoi qu'il arrive, l'Etat arrivera à la rescousse d'Air France et épongera les pertes d'Air France se trompent.

Luxembourg: derrière la prospérité, la salle de shoot

Loin des immeubles rutilants des banques du plateau du Kirchberg et des boutiques de luxe du centre-ville, la salle de shoot de l'Abrigado, située derrière la gare de Luxembourg, offre un autre visage du Grand-Duché, le pays le plus prospère de l'Union européenne."Ici au Luxembourg, on parle de 2.000 usagers de drogues fortes.

(Romandie.com / 07.05.2018 21h15)