Découverte de la plus ancienne "bouteille à la mer" connue, jetée il y a 132 ans

Elle avait été jetée à l'eau il y a près de 132 ans: une bouteille contenant un message a été découverte par des promeneurs sur une plage australienne, ce qui en fait le plus ancien exemple connu de "bouteille à la mer".La bouteille rectangulaire était à moitié enfouie dans le sable près de Wedge Island, à 160 km au nord de Perth, a indiqué dans un communiqué le Western Australia Museum (WAM), l'organisation publique gérant les musées de l'Etat d'Australie-Occidentale.Elle a été découverte en janvier par une Australienne, Tonya Illman, qui se promenait avec un groupe de six personnes parmi lesquelles figurait la mère du pilote australien de Formule 1 Daniel Ricciardo.

Lire l'article

Empoisonnement: Londres promet une réponse "ferme"

La police britannique cherchait mercredi à déterminer l'origine du mystérieux empoisonnement présumé d'un ex-agent russe au service du Royaume-Uni et sa fille, le gouvernement ayant promis "une réponse appropriée et ferme" si un État s'avérait impliqué."Si l'enquête démontre la responsabilité d'un État, le gouvernement répondra de façon appropriée et ferme", a déclaré mardi devant le Parlement britannique le ministre des Affaires étrangères Boris Johnson.Le chef de la diplomatie a confirmé que les deux personnes attaquées "avec une substance inconnue" à Salisbury (sud de l'Angleterre) et retrouvées inconscientes sur un banc d'un centre commercial dimanche étaient l'ex-espion russe Sergueï Skripal, 66 ans, et sa fille Youlia, 33 ans, hospitalisés en soins intensifs.

Lire l'article

Le demi-frère de Kim Jong Un a été tué par le régime avec de l'agent VX (Département d'Etat)

Washington - Les Etats-Unis ont déterminé que le demi-frère du dirigeant nord-coréen Kim Jong Un avait été assassiné par le régime avec de l'agent VX, une substance neurotoxique, a indiqué mardi la porte-parole du département d'Etat dans un communiqué.Cette conclusion a déclenché l'application immédiate par Washington de nouvelles sanctions économiques contre la Corée du Nord, le jour même où la Corée du Sud indiquait que Pyongyang était disposé à aborder avec Washington la question de la dénucléarisation."Les Etats-Unis condamnent avec fermeté l'utilisation d'armes chimiques pour commettre un assassinat", a indiqué Heather Nauert, porte-parole de la diplomatie américaine, évoquant Kim Jong Nam, demi-frère en disgrâce de Kim Jong Un.

Lire l'article

Bitcoin: 600 puissants ordinateurs volés en Islande

Reykjavik - Les autorités islandaises ont indiqué mercredi enquêter sur le vol de 600 ordinateurs utilisés pour "miner" le bitcoin, principale monnaie virtuelle, dont l'île est un des tout premiers émetteurs.Les faits se sont déroulés en décembre et janvier, dans des centres de données du sud-ouest de l'île et de la côte ouest.Une dizaine de personnes ont été arrêtées dans le cadre de l'enquête, deux Islandais âgés d'une vingtaine et d'une trentaine d'années ont été placés en détention provisoire, soupçonnés d'être liés au crime organisé.

Lire l'article

Commerce: l'UE menace de taxer le beurre de cacahuète, le jus d'orange et le bourbon américains

Le beurre de cacahuète, le jus d'orange, les airelles et le bourbon américains font partie des produits que l'UE pourrait lourdement taxer si Donald Trump confirme sa menace d'imposer des droits de douane sur l'acier et l'aluminium, a annoncé mercredi la commissaire européenne au Commerce."Une liste provisoire est en discussion" et sera "bientôt rendue publique", a affirmé Cecilia Malmström lors d'une conférence de presse. "Il y a sur cette liste des produits en acier, industriels et agricoles.

Lire l'article

(Romandie.com / 07.03.2018 18h15)