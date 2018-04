Le Canada pleure ses hockeyeurs et veut comprendre l'accident

Le Canada se recueillait dimanche en mémoire des 15 personnes décédées dans l'accident entre un car de jeunes joueurs de hockey et un camion, et cherchait toujours à expliquer les circonstances du drame, 48 heures après.La Gendarmerie royale du Canada (GRC, police fédérale) a averti samedi que l'enquête devant expliquer comment le semi-remorque est entré en collision avec le bus, vendredi vers 17H00 locales (23H00 GMT) dans une région reculée de Saskatchewan (ouest), serait "très complexe" et "prendra du temps".Seule personne à être sortie indemne de l'accident, le chauffeur du poids lourd a été relâché par la GRC qui se refuse à toute spéculation sur les causes.

La Poste suspend son service de réacheminement de colis

Berne (awp/ats) - La Poste a temporairement suspendu son service de réacheminement de colis depuis fin février. Des fraudeurs utilisaient cette possibilité.Des criminels ont piraté des comptes de courriels et des données bancaires grâce au phishing, selon un porte-parole de l'entreprise confirmant à l'ats des information de la NZZ am Sonntag.

Camionnette-bélier: la police passe au crible le passé du conducteur

La police allemande tente dimanche de cerner les motivations du conducteur de la camionnette-bélier qui a foncé, pour une raison encore inconnue, la veille sur une foule en terrasse d'un café avant de se donner la mort.A-t-il voulu se suicider en emportant avec lui d'autres personnes ? a-t-il agi avec des motivations politiques ?Une chose paraît certaine: le drame survenu au centre-ville de Münster, dans le nord-ouest du pays, n'est pas d'un attentat jihadiste comme celui qui avait ensanglanté Berlin en décembre 2016 lorsqu'un demandeur d'asile tunisien avait foncé sur la foule d'un marché de Noël avec un camion."Rien n'indique pour le moment qu'on ait affaire à des motivations islamistes", a déclaré le ministre de l'Intérieur de la région où s'est produit le drame samedi après-midi, Herbert Reul, à une heure où les habitants et touristes se pressaient aux terrasses des cafés et restaurants pour profiter d'une journée ensoleillée.

Devenir informaticien, sans profs et sans frais (ou presque)

San Francisco - "Non, comme ça, ça va pas imprimer...

La "tech" américaine pourrait aussi faire les frais d'une guerre commerciale avec la Chine

Washington - A mesure qu'enflent les tensions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine à coups de taxes douanières, le secteur technologique américain s'inquiète aussi d'en faire les frais.Jamais la guerre commerciale entre les deux n'a semblé si proche, Pékin se montrant inflexible vendredi face à la dernière offensive du président américain Donald Trump qui menace de tripler les taxes sur les importations chinoises, l'accusant notamment de vol de propriété intellectuelle.Pour l'instant, la "tech" n'est pas directement visée par les nouvelles taxes mais certains responsables du secteur craignent d'en être des victimes collatérales, la Chine et les Etats-Unis étant les deux acteurs principaux du secteur.

(Romandie.com / 08.04.2018 18h15)