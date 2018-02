Cartes bancaires piratées: un réseau international démantelé

Washington - La justice américaine a annoncé mercredi l'inculpation de 36 personnes accusées d'animer Infraud, un forum spécialisé dans l'échange et l'achat de données personnelles, notamment piratées sur des cartes bancaires.Le préjudice financier causé par ce réseau international est estimé se monter à 530 millions de dollars.Treize suspects ont été arrêtés aux Etats-Unis, en Australie, au Royaume-Uni, en France, en Italie, au Kosovo et en Serbie, a précisé dans un communiqué le ministère de la Justice.

Stans (awp/ats) - L'avionneur nidwaldien Pilatus a livré son premier jet d'affaires PC-24 aux Etats-Unis, après presque douze ans de travail. Les responsables de la société de partage d'avions PlaneSense, basée dans le Colorado, ont reçu les clés des mains du directeur général Markus Bucher.Il s'agit là du premier des six jets commandés par l'entreprise américaine.

Un groupe d'assurances a été victime d'une attaque informatique le 19.12.2017.

Mercredi 7 février aux alentours de 9h15, au centre EVAM d’Ecublens, un résident d’origine sri-lankaise de 19 ans a reçu la visite d’une connaissance, un Suisse d’origine sri-lankaise de 47 ans, qui l’a poignardé pour une raison que l’enquête devra établir. La victime est décédée sur place malgré les tentatives de réanimation prodiguées par l’infirmière du centre, puis par le médecin du SMUR et les ambulanciers appelés en urgence.L’auteur présumé a été interpellé sur place par un agent de sécurité privée et mis à la disposition des enquêteurs qui sont chargés de déterminer les causes et les circonstances de cette agression.

Un conseiller de Trump démissionne après des accusations de violences conjuguales

Washington - Le secrétaire du personnel de la Maison Blanche, Rob Porter, a démissionné après avoir été accusé publiquement par deux ex-femmes de violences domestiques."Le président et le secrétaire général avaient pleine confiance en ses capacités et sa performance", a dit mercredi la porte-parole de la Maison Blanche, Sarah Sanders. "Il démissionne de la Maison Blanche" mais va rester pour assurer une transition en douceur, a-t-elle dit.

(Romandie.com / 08.02.2018 21h15)