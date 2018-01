Hulot annonce un "changement d'échelle" pour la transition énergétique

Juillé (France) - Le ministre de la Transition écologique et solidaire Nicolas Hulot a annoncé lundi un "changement d'échelle" de la transition énergétique, avec un "quasi" doublement des appels d'offres sur le solaire."Avec (le ministre de l'Économie) Bruno Le Maire, nous sommes en train de préparer un accélérateur de la transition écologique, et notamment de la transition énergétique, pour changer d'échelle", a déclaré M. Hulot lors d'une visite de parc éolien à Juillé (Sarthe).

Des collaborateurs de Trump dénoncent le livre qui le présente comme inapte

Plusieurs proches collaborateurs de Donald Trump ont assuré dimanche que le président était parfaitement apte à assurer ses fonctions et ont descendu en flammes un livre retentissant qui affirme le contraire.Simultanément, Steve Bannon, ancien conseiller spécial de Donald Trump, a tenté de se distancer de certaines de ses déclarations citées dans ce livre du journaliste Michael Wolff intitulé "Fire and Fury: Inside the Trump White House" ("Le feu et la colère: Dans la Maison Blanche de Trump"). Des propos qui ont valu à M.

A Pékin, Macron salue les routes de la Soie tout en avertissant Xi Jinping

Pour sa première visite en Chine, Emmanuel Macron a salué lundi les Nouvelles routes de la soie, projet colossal d'infrastructures cher au président Xi Jinping, tout en le mettant en garde contre le risque d'une "nouvelle hégémonie".Emmanuel Macron et son épouse, Brigitte, sont arrivés en fin d'après-midi à Pékin, où ils ont été reçus par le président Xi et son épouse pour un premier entretien, avant un dîner prévu à quatre. Le sommet proprement dit entre les deux hommes aura lieu mardi.

UPC abandonne le réseau de Salt pour adopter celui de Swisscom

Zurich (awp) - UPC prévoit de délaisser le réseau mobile de Salt, sur lequel reposent depuis 2015 ses offres, pour migrer vers celui de Swisscom au début de l'année prochaine. Le câblo-opérateur, désormais également actif dans la téléphonie, tacle à demi-mot la qualité du produit de l'ancien Orange."Bon n'est pas assez bon pour nos clients", assène ainsi le directeur général (CEO) d'UPC Eric Tveter dans le communiqué publié lundi.

