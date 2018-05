Décès de la chanteuse belge Maurane à Bruxelles

Bruxelles - La chanteuse belge Claudine Luypaerts, connue sous le nom de Maurane, est décédée lundi soir à Bruxelles à l'âge de 57 ans, ont rapporté dans la nuit plusieurs médias belges.Maurane, connue en France depuis les années 1980 et sa participation à la comédie musicale "Starmania" coproduite par Michel Berger, avait encore chanté sur scène ce week-end dans la capitale belge, dans un concert en hommage à Jacques Brel. Elle préparait la sortie d'un album consacré au célèbre chanteur à l'occasion du quarantième anniversaire de sa mort.

Donald Trump, qui promet depuis longtemps de "démanteler" l'accord sur le nucléaire iranien, pourrait mettre mardi sa menace à exécution malgré les mises en garde internationales, ouvrant une période de fortes turbulences avec l'Europe et d'incertitude quant aux ambitions atomiques de Téhéran.Diplomates et observateurs en sont persuadés: sauf revirement de dernière minute, le président des Etats-Unis devrait annoncer à 14h00 (18h00 GMT) depuis la Maison Blanche qu'il rétablit, au moins partiellement, les sanctions levées en contrepartie de l'engagement pris par l'Iran en 2015 de ne pas se doter de l'arme nucléaire."Il me paraît assez évident" qu'il va rétablir les sanctions, a résumé lundi soir à Washington un diplomate européen.

Police VD : Démantèlement d’un réseau de trafiquants de cocaïne actifs dans les villes d’Yverdon-les-Bains et de Vevey. - 08.05.2018