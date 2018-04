Frappes contre une base militaire en Syrie, Paris et Washington démentent

Des missiles ont frappé tôt lundi un aéroport militaire syrien, tuant des combattants prorégime, mais les Etats-Unis et la France ont démenti en être à l'origine pour punir le régime après une attaque chimique présumée sur une ville rebelle."Plusieurs missiles ont frappé l'aéroport du T-4", également connu sous le nom de Tiyas, dans la province centrale de Homs, a rapporté l'agence de presse officielle syrienne Sana, affirmant qu'"une attaque américaine est soupçonnée" avant de retirer toute référence aux Etats-Unis.L'origine de la frappe, qui s'est déroulée peu avant l'aube, reste indéterminée.

Frappes contre une base syrienne: Moscou désigne Israël

Moscou - Le bombardement de la base militaire du régime syrien T-4 entre Homs et Palmyre tôt lundi a été mené par des avions israéliens depuis l'espace aérien libanais, a affirmé l'armée russe."Deux avions F-15 de l'armée israélienne ont frappé l'aérodrome entre 03H25 et 03H53 heure de Moscou (00H25 et 00H53 GMT) à l'aide de huit missiles téléguidés depuis le territoire libanais, sans pénétrer dans l'espace aérien syrien", a affirmé le ministère russe de la Défense, cité par les agences russes.Selon le ministère, cinq des huit missiles téléguidés ont été détruits par la défense antiaérienne syrienne, tandis que les trois restants ont frappé "la partie occidentale de l'aérodrome".

Syrie: frappes contre un aéroport militaire après une attaque chimique présumée

Des missiles ont frappé tôt lundi un aéroport militaire syrien, faisant plusieurs morts, peu après l'engagement des présidents américain et français d'apporter une "réponse forte et commune" à une "attaque chimique" ayant fait des dizaines de morts dans une zone rebelle près de Damas."Plusieurs missiles ont frappé l'aéroport de Tayfur", a rapporté l'agence officielle syrienne SANA, affirmant qu'"une attaque américaine est soupçonnée" avant de retirer toute référence aux Etats-Unis.Le Pentagone a aussitôt réagi en assurant que ses forces armées "ne mènent pas de frappes aériennes en Syrie".

Frappes contre une base militaire en Syrie, Moscou et Damas accusent Israël

Le régime syrien et son allié russe ont accusé Israël d'avoir mené lundi des frappes meurtrières contre une base militaire en Syrie, au surlendemain d'une attaque chimique présumée condamnée par la communauté internationale.Paris et Washington, qui ont menacé le régime d'une "réponse forte" après cette attaque chimique, ont démenti être à l'origine des frappes qui ont tué 14 combattants prorégime dont des Iraniens selon une ONG.Deux réunions sont prévues plus tard dans la journée au Conseil de sécurité de l'ONU sur l'attaque chimique imputée au régime et qui a tué selon des secouristes des dizaines de personnes dans la ville rebelle de Douma, près de Damas.

Syrie: 14 morts, dont des Iraniens, dans la frappe contre une base militaire (OSDH)

Au moins 14 combattants, dont des Iraniens, ont été tués dans la frappe qui a visé tôt lundi une base militaire du régime dans le centre de la Syrie, a rapporté l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH).L'origine de l'attaque qui a visé l'aéroport militaire T-4, également connu sous le nom de Tiyas, reste indéterminée.Les Etats-Unis ont rapidement nié toute responsabilité, assurant que leurs forces armées "ne mènent pas de frappes aériennes en Syrie".

(Romandie.com / 09.04.2018 21h15)