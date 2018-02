Kim Yo Jong, la puissante princesse de Corée du Nord

En devenant vendredi la première membre de la dynastie régnante nord-coréenne à se rendre au Sud, la petite soeur de Kim Jong Un affirme un peu plus sa montée en puissance au sein du régime.Kim Yo Jong avait déjà en octobre fait une entrée remarquée au puissant politburo du parti unique de Corée du Nord, devenant ainsi la plus influente figure féminine d'un régime où le pouvoir est une affaire de famille depuis plus de 70 ans.Sur le papier, le chef de la délégation nord-coréenne aux jeux Olympiques de Pyeongchang qui s'ouvrent vendredi est Kim Yong Nam, qui est officiellement le chef de l'Etat mais dont le rôle est largement honorifique.

Lire l'article

Nouveau coup de tabac à Wall Street

La Bourse de New York, après plusieurs séances tumultueuses, a de nouveau été saisie jeudi par une grande fébrilité, faisant chuter ses indices vedettes de plus de 10% depuis les sommets atteints fin janvier.Le Dow Jones Industrial Average, qui regroupe 30 grands noms de Wall Street, a perdu 4,15%, soit plus de 1.000 points.

Lire l'article

Israël: l'ambassadeur américain lance une rare attaque contre le Haaretz

Jérusalem - L'ambassadeur des Etats-Unis en Israël s'en est pris vivement vendredi au quotidien Haaretz en se demandant s'il avait perdu "tout sens de la décence", après la parution d'une tribune au vitriol contre le diplomate.La querelle qui a donné lieu à cette attaque rarissime met aux prises David Friedman, connu pour son soutien à la colonisation, et un quotidien de gauche opposé à l'occupation des Territoires palestiniens.La controverse trouve ses origines dans l'assassinat d'un rabbin de la colonie d'Har Bracha lundi en Cisjordanie occupée.

Lire l'article

Etats-Unis: Trump met fin au "shutdown"

Après un "shutdown" de plus de huit heures, le Congrès américain est enfin arrivé à un accord budgétaire crucial, même si démocrates et républicains restent frustrés par les compromis consentis par leur camp et que le sort de centaines de milliers de jeunes immigrés reste en suspens.Ce texte, ratifié par Donald Trump vendredi matin, prolonge jusqu'au 23 mars le financement de l'administration fédérale, pour que le budget tant attendu soit enfin mis sur les rails et que les élus transforment cet accord budgétaire ponctuel en proposition de loi pérenne.Grâce à cet accord, le président a maintenant la possibilité de tenir une de ses promesses de campagne, le gonflement du budget militaire, en augmentant le plafond de la dette jusqu'en mars 2019.

Lire l'article

Dans un coin perdu d'Afghanistan, un peuple isolé des guerres et des talibans

"Les talibans, c'est quoi ?", interroge timidement Sultan Begium du fond sa maison glacée dans le corridor de Wakhan, un coin d'Afghanistan si isolé que ses habitants ignorent presque tout des guerres qui ravagent leur pays depuis des décennies.Cette frêle grand-mère au visage marqué par l'âpreté de la vie à haute altitude fait partie de la communauté wakhi. Comme elle, quelque 12.

Lire l'article

(Romandie.com / 09.02.2018 21h15)