Netanyahu confronté aux propos de son fils à la sortie d'un bar à strip-tease

Benjamin Netanyahu est à nouveau confronté aux frasques d'un de ses fils tenant des propos potentiellement gênants sur les relations d'affaires du Premier ministre israélien dans un enregistrement réalisé à son insu à la sortie d'un bar à strip-tease.La deuxième chaîne de télévision a diffusé lundi soir cet enregistrement audio d'une conversation datant selon elle de 2015 entre Yaïr Netanyahu et un de ses amis, le fils de Kobi Maïmon, l'un des hommes les plus riches d'Israël.Yaïr Netanyahu et Nir Maïmon, apparemment éméchés, sont dans une voiture avec un autre jeune homme, Roman Abramov, collaborateur en Israël du milliardaire australien James Packer, un chauffeur et un garde du corps, selon la deuxième chaîne.

Netanyahu confronté aux frasques de son fils à la sortie d'un bar à strip-teaseuses

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu est à nouveau confronté aux frasques d'un de ses fils et à un enregistrement d'une virée arrosée entre amis dans les clubs de strip-tease de Tel-Aviv.L'enregistrement audio de propos tenus par Yaïr Netanyahu jette non seulement une lumière défavorable sur le comportement de celui que les médias appellent volontiers le "fils prodigue". Il distille aussi, une fois de plus, le soupçon sur les relations entre un Premier ministre déjà visé par les enquêtes policières et le monde des affaires.

Trump, une visite médicale et des spéculations sans fin

L'heure de la visite médicale a sonné pour Donald Trump, 71 ans, qui a rendez-vous en fin de semaine dans un hôpital militaire de la banlieue de Washington.Mais ses détracteurs qui s'interrogent ouvertement sur sa santé mentale comme ses inconditionnels qui dénoncent de viles attaques devraient être déçus: le bilan de santé devrait se limiter au poids, à la pression artérielle et au taux de cholestérol.Aucun examen psychiatrique n'est à l'ordre du jour pour celui qui s'est lui-même qualifié, dans une étrange formule, de "génie stable".

Batterie d'iPhone en surchauffe à Zurich: 8 blessés légers, un magasin Apple évacué

Genève - Huit personnes ont été légèrement blessées et un magasin Apple a dû être évacué mardi à Zurich (nord) à cause d'une batterie d'iPhone en surchauffe, a indiqué la police de la ville.Un client est entré précipitamment dans ce magasin situé dans la principale artère commerciale de Zurich, près de la gare, "à cause d'une batterie en surchauffe (qui était) accompagnée d'un dégagement de fumée", a expliqué la police zurichoise dans un communiqué.L'employé qui a tenté de retirer la batterie a été "légèrement brûlé" aux mains et sept autres personnes ont dû recevoir des soins sur place, a-t-elle ajouté.

Oprah présidente? Beaucoup s'emballent, certains s'inquiètent

En quelques minutes d'un discours inspiré, dimanche, Oprah Winfrey est devenue la favorite d'Hollywood et de ses fans pour battre Donald Trump en 2020, mais certains s'inquiètent d'une prime sans cesse plus grande au vedettariat, au détriment de l'expérience politique.Récompensée par le prix Cecil B. DeMille pour l'ensemble de sa carrière lors de la cérémonie des Golden Globes, celle que tout le monde surnomme "Oprah" a construit son discours sur le mouvement amorcé par l'affaire Weinstein, mais en allant bien au-delà.

(Romandie.com / 09.01.2018 18h15)