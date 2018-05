"Air Force Un": l'avion personnel de Kim Jong Un

L'avion qui a transporté le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un en Chine cette semaine s'appelle officiellement Chammae-1 en référence à l'autour des palombes, l'oiseau national de Corée du Nord.Mais la presse occidentale lui a donné un surnom plus facile à retenir, "Air Force Un", en référence à Air Force One, l'avion présidentiel américain.L'appareil vieillissant de fabrication soviétique est frappé du nom officiel de la Corée du Nord, de son drapeau et d'un emblème rouge et jaune ceint par la mention "Président de la Commission des Affaires d'Etat", le principal titre de M.

Iran: pas "acceptable" que les Etats-Unis soient le "gendarme économique de la planète" (ministre français)

Paris - Il n'est "pas acceptable" que les Etats-Unis se placent en "gendarme économique de la planète", a affirmé mercredi le ministre français de l'Economie Bruno Le Maire sur la radio France Culture après la décision de Donald Trump de rétablir les sanctions visant l'Iran.En annonçant cette décision, M. Trump avait précisé que les entreprises étrangères auront entre trois et six mois "sortir" d'Iran avant d'être frappées à leur tour par des mesures punitives leur barrant l'accès aux marchés américains.

Le pétrole s'envole en Asie

Singapour (awp/afp) - Les cours du pétrole s'envolaient mercredi en Asie après l'annonce par Donald Trump du retrait des Etats-Unis de l'accord nucléaire avec l'Iran et le rétablissement des sanctions contre Téhéran.Vers 05H00 GMT, le baril de light sweet crude (WTI), référence américaine du brut, pour livraison en juin, gagnait 1,56 dollar à 70,62 dollars dans les échanges électroniques en Asie.Le baril de Brent, référence européenne, pour livraison en juillet, prenait 1,81 dollar à 76,66 dollars.

Amag va cesser de distribuer des voitures diesel en Suisse

Zurich (awp) - Suite à de nouveaux soupçons de fraude sur les émissions de moteurs, le constructeur allemand Audi a interrompu la livraison de ses modèles A6 et A7, équipées d'un moteur diesel de 271 chevaux. Distributeur de la marque en Suisse, l'importateur Amag a indiqué à AWP mardi soir qu'il suspendait la distribution de ces deux modèles, ainsi que de son prédécesseur, le C7. En tout, 25 véhicules sont concernées par cette mesure, a expliqué une porte-parole d'Amag.

Le FBI a interrogé un oligarque russe sur un paiement à l'avocat de Trump (médias)

Washington - Des agents du FBI enquêtant sur l'ingérence de Moscou dans la présidentielle américaine de 2016 ont interrogé un oligarque russe à propos de centaines de milliers de dollars versés à l'avocat personnel de Donald Trump, selon des médias américains.Il s'agit de Viktor Vekselberg, patron du groupe russe Renova, a affirmé CNN mardi. Ce dernier figure sur une liste de sept oligarques proches du Kremlin sanctionnés début avril par Washington, qui les accuse notamment d'avoir participé aux "attaques" de Moscou contre "les démocraties occidentales".

(Romandie.com / 09.05.2018 18h15)