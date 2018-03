Louer plutôt qu'acheter sa voiture? Les constructeurs se frottent les mains

Louer un véhicule flambant neuf pour quelques dizaines d'euros par mois plutôt que l'acheter: les automobilistes sont de plus en plus nombreux à se laisser séduire par ce type d'offre, avec la bénédiction des constructeurs qui réalisent ainsi de fructueuses affaires."230 euros par mois, sans apport et sans condition de reprise", "À partir de 3 euros par jour"..

Lire l'article

UBS envisage d'abandonner le franc et de passer sa comptabilité en dollar

Zurich (awp) - UBS pourrait lâcher le franc pour établir sa comptabilité en dollar. La grande banque mène cette réflexion dans le cadre du changement de la structure juridique de la banque, de la réorientation des activités mais aussi de la stratégie de gestion des devises.Le groupe et son siège en Suisse (UBS SA) pourraient ainsi adopter le billet vert comme devise opérationnelle au deuxième semestre 2018, indique vendredi UBS sur dans son rapport annuel.

Lire l'article

Bourse Zurich: Donald Trump met de l'eau dans son vin, les actions respirent

Zurich (awp) - La Bourse suisse s'acheminait vendredi vers une entame de fin de semaine prudemment optimiste, dans le sillage d'un honorable rebond des indices à Wall Street. Le regain de confiance des investisseurs est largement attribué à un détail dans le controversé projet du président des Etats-Unis Donald Trump de taxer les importations d'acier et d'aluminium.Canada et Mexique seront d'emblée exemptés de ce nouveau droit de douane et le texte désormais paraphé par l'imprévisible locataire de la Maison Blanche prévoit la possibilité pour tous les autres pays concernés de négocier également de tels passe-droits, selon des indiscrétions de l'exécutif américain.

Lire l'article

France: le meurtrier présumé de Maëlys avoue avoir pris en stop un militaire retrouvé mort

Grenoble - Le meurtrier présumé de la petite Maëlys en août 2017 dans l'est de la France, également mis en examen en décembre pour l'assassinat d'un militaire disparu, a avoué avoir pris ce dernier en stop mais affirmé l'avoir "déposé un peu plus loin", a-t-on appris vendredi de sources proches du dossierNordahl Lelandais a fait cet aveu le 5 février devant la juge d'instruction chargée de l'affaire, a-t-on ajouté.L'avocat des parents Noyer, Me Bernard Boulloud, a déclaré à l'AFP qu'il "ne commentait que les informations données par la justice" et que ni ses clients ni lui-même "ne souhaitaient s'exprimer pour l'instant".Le 5 février se tenait la deuxième audition de Nordahl Lelandais à Chambéry (centre est), depuis sa mise en examen le 20 décembre pour l'"assassinat" d'Arthur Noyer, un caporal de 23 ans qui s'était volatilisé dans la nuit du 11 au 12 avril après une soirée en boîte de nuit dans le centre de Chambéry avec des amis.

Lire l'article

Trump à l'offensive sur l'acier, soulève les craintes d'un "grave" impact

Donald Trump a imposé jeudi des taxes sur les importations d'acier et d'aluminium aux Etats-Unis, suscitant de vives protestations dans son camps et de part le monde, l'Union européenne et la Chine pointant notamment les risques d'une guerre commerciale aux conséquences imprévisibles.Après plusieurs jours d'intenses spéculations, le président américain a signé, depuis la Maison Blanche, les deux documents controversés qui marquent un net virage protectionniste, 13 mois après son arrivée au pouvoir.Ces taxes, de 25% sur les importations d'acier et de 10% sur celles d'aluminium, entreront en vigueur dans 15 jours.

Lire l'article

(Romandie.com / 09.03.2018 18h15)