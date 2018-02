Scandale de prostitution: Londres réexamine sa coopération avec Oxfam

Londres - Le gouvernement britannique a annoncé vendredi qu'il réexaminait sa coopération avec l'organisation humanitaire Oxfam à la suite d'informations selon lesquelles des responsables d'Oxfam auraient engagé des prostituées à Haïti après le séisme de 2010.Oxfam est une confédération d'organisations humanitaires dont le siège se trouve à Oxford, en Grande-Bretagne. Selon le quotidien britannique The Times, des employés d'Oxfam ont engagé de jeunes prostituées en 2011 à Haïti au cours d'une mission consécutive au séisme qui avait ravagé le pays en 2010 et fait près de 300.

Police VS : Anzère : accident de ski du 08.02.2018 – l’adolescent est décédé

Anzère : accident de ski du 08.02.2018 – l'adolescent est décédé

Un F16 israélien s'écrase après des raids contre des "cibles iraniennes" en Syrie

Un avion de combat F16 israélien s'est écrasé en Israël et l'un des pilotes a été gravement blessé samedi, après avoir essuyé des tirs de la défense anti-aérienne syrienne lors de frappes contre des "cibles iraniennes" en Syrie voisine.Le F16 est tombé dans le nord du territoire israélien, mais un porte-parole de l'armée n'a pas précisé si l'appareil avait été effectivement touché par les tirs antiaériens ou s'il était tombé à la suite d'un incident technique.Néanmoins c'est la première fois que l'armée israélienne dit ouvertement avoir pris pour cible des "cibles iraniennes" en Syrie depuis le début en 2011 de la guerre chez le voisin syrien, où l'Iran aide militairement le régime de Bachar al-Assad.

Un F16 israélien s'écrase après l'attaque de "cibles iraniennes" en Syrie (armée)

Jérusalem - Un avion de combat F16 israélien s'est écrasé en Israël samedi alors que l'armée menait des attaques contre des "cibles iraniennes" en Syrie après avoir intercepté un drone venu du territoire syrien, a annoncé l'armée."Les Forces de défense d'Israël ont ciblé des systèmes de contrôle iraniens en Syrie qui avaient envoyé le drone dans l'espace aérien israélien", a déclaré sur Twitter un porte-parole militaire, le lieutenant Jonathan Conricus."Tirs anti-aériens syriens intenses, un F16 s'est écrasé en Israël, pilotes sains et saufs", a indiqué ce porte-parole.

Nutella vante sa "qualité" au grand dam des nutritionnistes

Nutella lance dimanche une campagne de publicité sur la "qualité", selon Ferrero, de cette pâte à tartiner qui contient plus de 85% de sucre et de matières grasses, au grand dam de l'Agence nationale de sécurité sanitaire."Nous entendons garder une position forte sur le marché français et continuer à développer" Nutella alors que la "marque alimentaire préférée des Français a été très critiquée ces dernières années", expliquait mi-janvier le président directeur général de Ferrero France Jean-Baptiste Santoul, présent sur le site de Villers-Ecalles, près de Rouen, premier site de production au monde de cette gourmandise composée à 56,3% de sucre et à 30,9% de matière grasse.Il présentait alors aux médias cette campagne vantant la traçabilité des ingrédients de Nutella et dont "la première vague" est prévue "tout au long du premier semestre 2018".

