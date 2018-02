Scandale de prostitution: Londres réexamine sa coopération avec Oxfam

Londres - Le gouvernement britannique a annoncé vendredi qu'il réexaminait sa coopération avec l'organisation humanitaire Oxfam à la suite d'informations selon lesquelles des responsables d'Oxfam auraient engagé des prostituées à Haïti après le séisme de 2010.Oxfam est une confédération d'organisations humanitaires dont le siège se trouve à Oxford, en Grande-Bretagne. Selon le quotidien britannique The Times, des employés d'Oxfam ont engagé de jeunes prostituées en 2011 à Haïti au cours d'une mission consécutive au séisme qui avait ravagé le pays en 2010 et fait près de 300.

Police VS : Anzère : accident de ski du 08.02.2018 – l’adolescent est décédé

Un F16 israélien s'écrase après des raids contre des "cibles iraniennes" en Syrie

Un avion de combat F16 israélien s'est écrasé en Israël et l'un des pilotes a été gravement blessé samedi, après avoir essuyé des tirs de la défense anti-aérienne syrienne lors de frappes contre des "cibles iraniennes" en Syrie voisine.Le F16 est tombé dans le nord du territoire israélien, mais un porte-parole de l'armée n'a pas précisé si l'appareil avait été effectivement touché par les tirs antiaériens ou s'il était tombé à la suite d'un incident technique.Néanmoins c'est la première fois que l'armée israélienne dit ouvertement avoir pris pour cible des "cibles iraniennes" en Syrie depuis le début en 2011 de la guerre chez le voisin syrien, où l'Iran aide militairement le régime de Bachar al-Assad.

JO-2018 - Les pom-pom girls nord-coréennes assurent l'ambiance

Une centaine de pom-pom girls nord-coréennes ont multiplié chants, encouragements et applaudissements, agitant des drapeaux de l'unification coréenne, lors de la première session des épreuves olympiques de short-track, sport populaire en Corée du Sud, samedi à Gangneung.Anoraks et pantalons rouges aux couleurs de la Corée du Nord, elles sont arrivées en cortège ordonné à la patinoire de Gangneung, ville côtière accueillant les sports de glace, à une trentaine de minutes des sites recevant les disciplines de montagne.Une fois en place, sous les ordres d'une chef de choeur, les pom-pom girls ont chanté, applaudi, encouragé sans répit, parfois en brandissant le drapeau de l'unification coréenne, silhouette bleu clair de la péninsule sur fond blanc, toujours en bougeant parfaitement en rythme et tout sourire.

