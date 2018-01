L'arrivée du nouveau Vélib' à Paris tourne au "cauchemar"

Des stations désespérément vides, des vélos indécrochables, une application qui bugue, un service clients à la peine sans compter les tarifs en hausse : l'arrivée très attendue du nouveau Vélib' à Paris tourne au "cauchemar" des cyclistes, selon des mécontents rejoints par la Ville de Paris."Il est clair que nous ne sommes pas du tout satisfaits de la prestation du nouveau prestataire", explique à l'AFP Christophe Najdovski, adjoint EELV aux Transports de la maire PS de Paris Anne Hidalgo, en évoquant la possibilité de "pénalités"."Nous demandons à Smovengo (le nouvel opérateur) de redresser immédiatement la barre et de rattraper le temps perdu pour être dans les clous comme prévu d'ici le printemps", prévient l'élu.

Allemagne: Paris met les pieds dans le plat sur l'économie

Le ministre français de l'Economie, Bruno Le Maire, s'est immiscé mercredi à sa manière dans les difficiles négociations gouvernementales en cours en Allemagne en réclamant que le pays desserre les cordons de la bourse.La France a entrepris des efforts pour réformer son économie et réduire les dépenses publiques et "nous attendons de la part de l'Allemagne qu'elle se joigne au mouvement, en menant une politique salariale plus offensive et en investissant plus", a déclaré Bruno Le Maire dans une interview diffusée mercredi par l'hebdomadaire allemand Die Zeit."Nous devons aller l'un vers l'autre", a-t-il ajouté.

Descente aux enfers pour Steve Bannon, qui quitte Breitbart

Quelques jours après avoir été répudié par Donald Trump, Steve Bannon a quitté mardi la présidence du site ultra-conservateur Breitbart, nouvelle rétrogradation pour celui qui fut l'un des artisans de la victoire électorale de l'homme d'affaires.Arrivé en 2012 à la tête du site après le décès du fondateur Andrew Breitbart, Steve Bannon, 64 ans, avait largement contribué à en faire la plateforme d'information et d'opinion la plus suivie au sein de la droite dure américaine."Steve reste une part importante de notre histoire, et nous lui serons toujours reconnaissants pour sa contribution et ce qu'il nous a aidés à accomplir", a déclaré le PDG de Breitbart, Larry Solov, dans un communiqué publié sur le site.

France: une tribune défendant la liberté "d'importuner" les femmes suscite un tollé

Paris - "Mépris", voire "gifle" pour les victimes de violences sexuelles: les critiques ont continué de pleuvoir mercredi après la tribune d'une centaine de Françaises, dont l'actrice Catherine Deneuve, défendant la "liberté" des hommes "d'importuner"."Le viol est un crime. Mais la drague insistante ou maladroite n'est pas un délit, ni la galanterie une agression machiste", soutient dans la tribune publiée mardi dans le quotidien Le Monde un collectif d'écrivaines, comédiennes, chercheuses et journalistes.

Swiss Life prévoit un cours de l'euro à 1,22 franc d'ici fin 2018

Zurich (awp/ats) - Trois ans après l'abandon du taux plancher liant franc et euro par la Banque nationale suisse (BNS), le mouvement d'appréciation de la monnaie helvétique est désormais terminé, estiment les économistes de Swiss Life. D'ici la fin de l'année, la monnaie unique devrait se négocier à 1,22 franc.L'actuelle phase de dépréciation du franc pourrait cependant être mise à mal par les risques que font peser les élections en Italie, le Brexit et la constitution d'un nouveau gouvernement en Allemagne, relève mercredi l'assureur zurichois.

(Romandie.com / 10.01.2018 21h15)