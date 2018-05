Syrie: les missiles israéliens ont touché des bases militaires et un dépôt d'armes (agence)

Damas - L'agence officielle Sana a indiqué jeudi à l'aube que certains missiles israéliens lancés contre le territoire syrien avaient touché des bases militaires ainsi qu'un dépôt d'armes et un radar militaire, sans préciser toutefois leurs emplacements."Plusieurs dizaines de missiles ont été abattus dans le ciel syrien par les systèmes anti-aériens", a ajouté Sana, indiquant qu'une poignée de missiles "ont atteint leurs objectifs".Une source des forces alliées de Damas a indiqué à l'AFP que les frappes israéliennes ont touché "un régiment de l'armée de l'air près de la ville de Doumeir (à une cinquantaine de kilomètres au nord-est de Damas, ndlr) et la brigade 38 dans les environs de Deraa".

Syrie: Israël a utilisé 28 avions et tiré 70 missiles sur des positions iraniennes (armée russe)

Moscou - L'armée israélienne a utilisé 28 avions et tiré 70 missiles contre les infrastructures iraniennes en Syrie, a affirmé jeudi le ministère russe de la Défense, précisant que la moitié des missiles avaient été détruits par la défense antiaérienne syrienne."28 avions israéliens F-15 et F-16 ont participé aux frappes et ont tiré 60 missiles de type +air-sol+ sur plusieurs régions syriennes", a déclaré le ministère dans un communiqué cité par les agences de presse russes."Plus de dix missiles tactiques de type +sol-sol+ ont été tirés depuis Israël", a ajouté le ministère.

Des milliers de Vénézuéliens de "retour" en Galice

Fuyant la crise aiguë dans leur pays, les Vénézuéliens s'installent par milliers en Galice, terre espagnole d'où partirent leurs ancêtres ou qui les a vu naître, et qui a besoin de sang neuf pour se repeupler.Carlos Veiga, 44 ans, a quitté en novembre Caracas et ses 3 millions d'habitants pour s'installer dans la plus peuplée des communes galiciennes, Vigo, qui n'en compte pas 300.000.

Frappes sur des positions israéliennes: Berlin dénonce une "provocation" de l'Iran

Berlin - Le gouvernement allemand a qualifié jeudi de "grave provocation" les tirs iraniens depuis la Syrie sur la partie du Golan occupée par Israël dont a fait état l'Etat hébreu."Ces frappes sont une grave provocation que nous condamnons vigoureusement", a indiqué dans un communiqué le ministère des Affaires étrangères, ajoutant qu'"Israël a le droit de se protéger"."En même temps, il est très important que l'on en vienne à nouvelle désescalade", a-t-il ajouté.

Dizaines de roquettes tirées depuis la Syrie sur le plateau du Golan occupé

Des dizaines de roquettes ont été tirées la nuit dernière depuis la Syrie sur la partie du Golan occupée par Israël, a rapporté jeudi l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH)."Après le premier bombardement israélien de la localité de Baas, des dizaines de roquettes ont été tirées depuis Qouneitra et le sud-ouest de la région de Damas vers le plateau du Golan", a indiqué l'Observatoire, qui dispose d'un vaste réseau d'informateurs à travers la Syrie.Il n'a pas pu préciser qui avait effectué les tirs ou quels en étaient les objectifs, mais des responsables israéliens avaient auparavant fait état d'une vingtaine de tirs, effectués selon eux par la force iranienne Al-Qods.

(Romandie.com / 10.05.2018 21h15)