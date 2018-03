Prison, rapt, exécution... comment les services secrets gèrent leurs "traîtres"

Lourdes peines de prison, enlèvement, exécution: le sort réservé aux agents doubles et autres "traîtres" varie en fonction de la nature des régimes bafoués et de leur besoin de faire des "exemples"."Dans les pays autoritaires ou totalitaires, c'est la manière forte: on essaie de rappeler les agents considérés comme des traîtres et on les exécute. C'est arrivé à des centaines d'agents soviétiques", fait valoir l'historien français Rémi Kauffer, spécialiste du monde du renseignement et auteur du livre "Les maîtres de l'espionnage" (éditions Perrin, 2017).

Canada: l'ex-numéro deux de l'armée inculpé

Ottawa - Le commandant adjoint de l'armée canadienne, relevé de ses fonctions depuis plus d'un an, a été formellement inculpé vendredi d'avoir organisé la divulgation d'informations confidentielles sur un contrat de construction navale.Le vice-amiral Mark Norman, suspendu en janvier 2017, "est soupçonné d'avoir illégalement révélé des informations du gouvernement à des tiers non habilités", a indiqué la police fédérale dans un communiqué.L'ex haut-gradé doit comparaître devant un tribunal le 10 avril.

Des cambrioleurs dépouillent 22 coffres-forts d'une banque à Bâle

Berne (awp/ats) - Des cambrioleurs sont mystérieusement parvenus à forcer et vider 22 coffres-forts d'une banque Raiffeisen aux installations entièrement automatiques à Bâle. Outre les circonstances, la valeur totale des biens dérobés reste pour l'heure inconnue.Un client a déposé plainte en début de semaine après avoir remarqué que des objets de valeur et de l'argent avaient été dérobés dans son coffre-fort, a précisé samedi à l'ats Peter Gill, porte-parole du Ministère public bâlois.

Fin de la prise d'otages en Californie: le suspect et trois femmes trouvés morts

Un tireur et les trois femmes qu'il avait prises en otage ont été trouvés morts lorsque la police californienne a pu entrer vendredi soir dans la maison de retraite et de soins pour anciens combattants où la prise d'otages avait commencé le matin."Peu avant 18h ce soir (OOhOO GMT samedi), la police a pu entrer dans la salle où nous pensions qu'étaient retenues les otages, et malheureusement découvert les corps des trois femmes et du preneur d'otages", a annoncé le capitaine Chris Childs, de la police de Californie.La prise d'otages avait commencé à 10h20 (18h20 GMT) dans cette maison de retraite et de soins pour anciens combattants de Yountville, dans la vallée de Napa, la plus grande des Etats-Unis, qui comporte notamment une unité de traitement pour les anciens militaires atteints de stress post-traumatique.

"Tu aimeras ton prochain": quand les églises américaines abritent les clandestins

Oscar Canales sait qu'il peut être arrêté et expulsé vers son pays natal, le Salvador, s'il met un pied hors de l'église qui l'accueille depuis un mois à Greensboro, en Caroline du Nord.Entré illégalement aux Etats-Unis en 2005, il y a refait sa vie. Mais les ennuis ont commencé il y a cinq ans, quand il a été arrêté pour défaut de papiers d'identité après un accrochage en voiture.

(Romandie.com / 10.03.2018 21h15)